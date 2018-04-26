GAC не оставляет попыток потягаться с Buick: представлен новый компактвэн

На Пекинском автосалоне состоялась мировая премьера нового вэна марки Trumpchi, принадлежащей компании GAC, — GM6. На китайский рынок модель может выйти уже в этом году.

В конце 2017-го китайский концерн GAC представил бизнес-вэн Trumpchi GM8, главным соперником которого в компании считают Buick GL8 (видимо, поэтому «китаец» получил похожий индекс). На подходе еще один MPV — компактвэн GM6. Эта модель должна составить конкуренцию другому Бьюику — вэну, опять же с созвучным названием GL6.

В Пекине китайцы показали предсерийный экземпляр. Внешний облик машины выполнен в стиле «старшего» GM8, двери были заперты, так что пока неизвестно, каким будет интерьер новинки. В GAC лишь отметили, что GM6 предложат в шести— и семиместной версиях (у Buick GL6 только шестиместный салон).

Характеристики новинки GAC пока не раскрыты. Минивэн GM8 построен на модернизированной версии платформы концерна Fiat (она лежала в основе Alfa Romeo 166 Lancia Thesis): «тележку» китайцы выкупили в 2008-м, на ней базируются и другие модели марки Trumpchi (например, кроссовер GS8 и седан GA8). Вероятно, та же платформа досталась и «младшему» GM6.

Что же касается двигателя, то, по информации местных СМИ, Trumpchi GM6 получил бензиновую двухлитровую «турбочетверку» мощностью 201 л.с. (утверждается, что это собственная разработка компании). Таким же мотором оснащается и GM8, у «старшего» MPV двигатель работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Привод у обоих вэнов GAC Trumpchi — только передний.

Отметим, GM8 не удалось не то, чтобы догнать Buick GL8, а даже хотя бы приблизиться к «американцу». Так, в марте 2018 года в Поднебесной было реализовано 775 минивэнов GAC, модель Buick GL8 в том же месяце разошлась по стране тиражом в 8 782 экземпляра. Правда, тут стоит учитывать, что в Китае продают GL8 нового и предыдущего поколений одновременно. Но при этом даже старый минивэн Buick стоит гораздо дороже Trumpchi GM8: 229 000 юаней за «базу» (около 2 238 000 рублей по актуальному курсу) против 176 800 юаней (около 1 728 000 рублей). С Trumpchi GM6, видимо, будет та же ситуация — все же до имиджа Buick, по мнению китайских покупателей, местному концерну пока далеко.

По материалам: www.kolesa.ru