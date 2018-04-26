Volkswagen сравнивает Jetta 2019 с оригиналом 1980 года

Новый Volkswagen Jetta стал совершенно иным и характеризуется как умный, практичный и тихий.

Седьмое поколение компактного седана подчеркивает все улучшения за почти четыре десятилетия, и немецкий производитель сравнил новую модель в оригиналом Jetta 1982 года, недавно приобретенной и восстановленной Volkswagen Group of America.

Созданная в Соединенных Штатах в 1980 году, модель Jetta была в основном «кроликом с багажником». Разделяя свою «тележку» с Golf, он определил новый сегмент для автопроизводителя и был предложен в качестве модели с двумя и четырьмя дверьми в 1980-х годах. Jetta стала шестым автомобилем в линейке VW в 1980 году, предлагаемый наряду Dasher, Scirocco, Vanagon и VW Pickup.

К основным характеристикам новой Jetta относится приличный список стандартных функций, упрощенный пакет с одним двигателем и жестким рулевым управлением, что является прямым наследием первого поколения модели.

В момент дебюта оригинальная Jetta была доступна только с 1,6-литровым бензиновым двигателем с наддувом и была хорошо оснащена тормозами с усилителем и комбо-магнитофоном AM / FM. Единственными вариантами были трехступенчатая автоматическая коробка передач, а также 8-ступенчатая автоматическая для модели 2019 года, кондиционер, люк на крыше, тонированные стекла и колеса из алюминиевого сплава.

Даже простое сравнение боковых зеркал заднего вида первой и последней Jetta показывает, насколько машина развилась — в 1980 Jetta было боковое зеркало, которое регулировалось механически, в то время как Jetta 2019 имеет электрически регулируемое зеркало. Также в последней модели присутствует система предупреждения о «слепой зоне».