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Volkswagen сравнивает Jetta 2019 с оригиналом 1980 года
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Volkswagen сравнивает Jetta 2019 с оригиналом 1980 года 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новый Volkswagen Jetta стал совершенно иным и характеризуется как умный, практичный и тихий.
Седьмое поколение компактного седана подчеркивает все улучшения за почти четыре десятилетия, и немецкий производитель сравнил новую модель в оригиналом Jetta 1982 года, недавно приобретенной и восстановленной Volkswagen Group of America.
Созданная в Соединенных Штатах в 1980 году, модель Jetta была в основном «кроликом с багажником». Разделяя свою «тележку» с Golf, он определил новый сегмент для автопроизводителя и был предложен в качестве модели с двумя и четырьмя дверьми в 1980-х годах. Jetta стала шестым автомобилем в линейке VW в 1980 году, предлагаемый наряду Dasher, Scirocco, Vanagon и VW Pickup.
К основным характеристикам новой Jetta относится приличный список стандартных функций, упрощенный пакет с одним двигателем и жестким рулевым управлением, что является прямым наследием первого поколения модели.
В момент дебюта оригинальная Jetta была доступна только с 1,6-литровым бензиновым двигателем с наддувом и была хорошо оснащена тормозами с усилителем и комбо-магнитофоном AM / FM. Единственными вариантами были трехступенчатая автоматическая коробка передач, а также 8-ступенчатая автоматическая для модели 2019 года, кондиционер, люк на крыше, тонированные стекла и колеса из алюминиевого сплава.
Даже простое сравнение боковых зеркал заднего вида первой и последней Jetta показывает, насколько машина развилась — в 1980 Jetta было боковое зеркало, которое регулировалось механически, в то время как Jetta 2019 имеет электрически регулируемое зеркало. Также в последней модели присутствует система предупреждения о «слепой зоне».
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