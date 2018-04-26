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Новое поколение Golf будет гибридным
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Новое поколение Volkswagen Golf будет гибридным 

Автовести 59 минут назад
Фото: © Volkswagen
Компания Volkswagen помалу раскрывает подробности о восьмом поколении абсолютного бестселлера класса — модели Golf. Оказалось, что новое семейство "Гольфов" получит 48-вольтовую энергосистему, превращающую силовую установку в микрогибрид.
В рамках ежегодного моторостроительного симпозиума в Вене компания Volkswagen раскрыла подробности о новейшем Golf восьмого поколения, который начнут выпускать уже в 2019 году. Новый "Гольф" станет так называемым мягким гибридом (MHEV) и будет сочетать в себе бензиновые ДВС с 48-вольтовой электрической системой, которую уже используют премиум-модели VW Group — Audi, Porsche и Bentley.
Только в "Гольфе" весь энергоконтур напряжением 48 вольт будет отвечать не за вспомогательные функции, а за движение автомобиля. В паре с бензиновым двигателем Golf 1,5 TSI BlueMotion будут работать 48-вольтовая литий-ионная батарея, преобразователь постоянного/переменного тока и мощный стартер-генератор, который функционирует как электромотор и сможет передавать крутящий момент на колеса посредством ременного привода.
Систему настроят таким образом, чтобы глушить бензиновый ДВС настолько часто (и незаметно!), насколько это возможно — при трогании, на торможении и движении под гору или накатом. Вдобавок микрогибрид обеспечит "Гольфу" дополнительный крутящий момент и хорошую динамику при интенсивных стартах, а батарею за счет рекуперации энергии при замедлении можно вообще не заряжать. Представители Volkswagen обещают, что "мягкая" гибридная установка сэкономит около 0,3 л топлива на 100 км, но, что еще важнее — значительно улучшит показатели токсичности выхлопа.
"Микрогибридные" Volkswagen Golf станут промежуточной ступенью перед полностью электрическим семейством Volkswagen I. D.. Кстати, первый полностью электрический хэтчбек гольф-класса немцы тоже обещают представить в 2019 года. Вслед за "Гольфом" производитель будет переводить на схему mild hybrid все остальные модели.
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