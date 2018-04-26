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Кроссовер из проекта «Кортеж»: первые изображения
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Кроссовер из проекта «Кортеж»: первые изображения 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В последние месяцы регулярно появляется информация о новых автомобилях, разрабатывающихся в рамках проекта «Кортеж». Исходя из имеющейся информации, портал «Карельские Вести» представил, как будет выглядеть кроссовер.
Ранее мы уже публиковали рендеры представительского седана. Что касается кроссовера, то он получит схожую хромированную решётку радиатора с вертикальными перекладинами и фары с аналогичной графикой светодиодных элементов. Кроссовер будет сделан в классических пропорциях с длинным капотом и коротким передним свесом.
Боковины, судя по всему, получатся достаточно простыми по форме, располагая лишь парой лёгких выштамповок. На корме разместятся крупные фонари, вытянутые по горизонтали, их свяжет между собой хромированная планка. Также кроссовер получит два больших хромированных патрубка выхлопной системы..
Ранее стала известна дата предполагаемой премьеры автомобилей проекта «Кортеж».
Кроме того, представительский седан недавно прошёл краш-тест.
По материалам: www.kolesa.ru
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