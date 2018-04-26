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Кроссовер из проекта «Кортеж» дебютировал на независимом рендере
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Кроссовер из проекта «Кортеж» дебютировал на независимом рендере 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Ожидаемая премьера автомобилей, разрабатываемых в рамках проекта «Кортеж», продолжает будоражить умы независимых дизайнеров и свободных художников, которые уже готовы показать миру, как будет выглядеть представительский кроссовер.
Своим видением роскошного внедорожника из проекта «Кортеж» поделилось популярное отечественное издание «Колёса.ру». Как отмечают авторы цифровых рисунков, при их создании использовалась новая информация о роскошных автомобилях проекта «Кортеж», которая появлялась в сети в последнее время.
По мнению создателей независимых изображений, представительский кроссовер проекта «Кортеж» будет походить на автомобили премиальных британских брендов. В оформление экстерьера роскошного автомобиля сегмента SUV будет использован хром. Помимо всего прочего, автомобиль получит оригинальную светодиодную светотехнику.
В целом экстерьер внедорожника проекта «Кортеж» будет выглядеть строго и стильно без каких-либо излишеств. Насколько оказались правы дизайнеры отечественного издания, мы узнаем только во время его официальной премьеры, которая, по предварительным данным, должна состояться нынешним летом.
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