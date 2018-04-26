Кроссовер из проекта «Кортеж» дебютировал на независимом рендере

Ожидаемая премьера автомобилей, разрабатываемых в рамках проекта «Кортеж», продолжает будоражить умы независимых дизайнеров и свободных художников, которые уже готовы показать миру, как будет выглядеть представительский кроссовер.

Своим видением роскошного внедорожника из проекта «Кортеж» поделилось популярное отечественное издание «Колёса.ру» . Как отмечают авторы цифровых рисунков, при их создании использовалась новая информация о роскошных автомобилях проекта «Кортеж», которая появлялась в сети в последнее время.

По мнению создателей независимых изображений, представительский кроссовер проекта «Кортеж» будет походить на автомобили премиальных британских брендов. В оформление экстерьера роскошного автомобиля сегмента SUV будет использован хром. Помимо всего прочего, автомобиль получит оригинальную светодиодную светотехнику.

В целом экстерьер внедорожника проекта «Кортеж» будет выглядеть строго и стильно без каких-либо излишеств. Насколько оказались правы дизайнеры отечественного издания, мы узнаем только во время его официальной премьеры, которая, по предварительным данным, должна состояться нынешним летом.