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Cтало известно о радикальной модификации УАЗ «Патриот»
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Cтало известно о радикальной модификации УАЗ «Патриот» 

ТК «Звезда» 24 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Внедорожник УАЗ получит турбину и 200 «лошадей».
Внедорожник отечественного производства УАЗ «Патриот» стал турбированным. Мотор ЗМЗ-409, которым оснащается авто, получил специальный турбокомплект, подготовленный компанией «ТД-Моторс». Вместе с ним российский внедорожник сможет разогнаться до 100 км/ч быстрее, чем за 10 секунд.
135 лошадиных сил выдает стандартный силовой агрегат «Патриота». Новый комплект, включающий в себя турбонаддув, превратит стандартные 135 в ощутимые 180-200 лошадиных сил.
Об этом сообщает Daily-Motor. Потенциальным покупателям придется отдать 100 тысяч рублей за усовершенствования и ускоренный разгон.
Напомним, ранее УАЗ выпустил специальную версию внедорожника «Патриот». Она нацелена на любителей совершать экспедиции и поездки по сильному бездорожью. Специальная экспедиционная версия будет доступна в оранжевом и зеленом цветах.
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