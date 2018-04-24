Cтало известно о радикальной модификации УАЗ «Патриот»

Внедорожник УАЗ получит турбину и 200 «лошадей».

Внедорожник отечественного производства УАЗ «Патриот» стал турбированным. Мотор ЗМЗ-409, которым оснащается авто, получил специальный турбокомплект, подготовленный компанией «ТД-Моторс». Вместе с ним российский внедорожник сможет разогнаться до 100 км/ч быстрее, чем за 10 секунд.

135 лошадиных сил выдает стандартный силовой агрегат «Патриота». Новый комплект, включающий в себя турбонаддув, превратит стандартные 135 в ощутимые 180-200 лошадиных сил.

Об этом сообщает Daily-Motor. Потенциальным покупателям придется отдать 100 тысяч рублей за усовершенствования и ускоренный разгон.

Напомним, ранее УАЗ выпустил специальную версию внедорожника «Патриот». Она нацелена на любителей совершать экспедиции и поездки по сильному бездорожью. Специальная экспедиционная версия будет доступна в оранжевом и зеленом цветах.