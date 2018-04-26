Mitsubishi Delica D:5: лёгкий рестайлинг и новая спецверсия

Особый вариант исполнения предназначен для активного отдыха — такой минивэн выйдет на японский рынок в мае текущего года.

Компания Mitsubishi слегка модернизировала Delica D:5: у вэна появился новый передний бампер с выпирающей защитной накладкой и большим воздухозаборником. Ранее такой бампер предлагался в качестве опции для модели в спецверсии Active Gear (в продаже — с 2017-го), теперь же он стал стандартным и для этого варианта исполнения. Правда, у особого минивэна накладка выполнена в черном глянце, тогда как в других комплектациях она матовая.

Также японцы представили новую модификацию Delica D:5 — Jasper. Как заявили в компании, новинка разработана в преддверии приближающегося летнего сезона, она предназначена для активного отдыха. При этом в Mitsubishi не объяснили, почему для спецверсии было выбрано такое название.

Кузов Delica D:5 Jasper может быть окрашен в темно-зеленый (создан для новой версии), серый или белый цвета. Плюс вэн получил красные брызговики и хромированные корпуса наружных зеркал. Кресла Delica D:5 Jasper обиты водоотталкивающей искусственной замшей, на спинках есть резинки-крепления. Еще в салоне имеются фирменные коврики.

В новой версии минивэн Mitsubishi предлагается только с восьмиместным салоном, полным приводом (у модели шасси от Outlander, задняя ось подключается с помощью муфты), турбодизелем 2.3 (148 л.с.) и шестиступенчатым «автоматом». С этим же мотором продают и Delica D:5 Active Gear (у этой версии — семиместный салон), а стандартную модель еще можно купить с бензиновыми атмосферниками 2.0 (150 л.с.) и 2.4 (170 л.с.), работающими в паре с вариатором. У базовых двухлитровых версий — передний привод.

Обычный посвежевший минивэн уже вышел на японский рынок, цена — от 2 408 400 йен, что эквивалентно примерно 1 362 000 рублей по актуальному курсу. Версия Active Gear тоже доступна покупателям, она стоит от 3 763 800 йен (около 2 128 000 рублей). Delica D:5 Jasper доберется до местных дилеров в мае, она обойдется минимум в 3 570 480 йен (около 2 019 000 рублей).

Кстати, в этом году Делика празднует свой пятидесятилетний юбилей. Модель актуального, пятого, поколения выпускают с 2007-го. Mitsubishi готовит замену нынешнему MPV, известно, что дизайн следующей генерации выполнят в стиле кроссвэна Xpander. Ожидалось, что прототип Delica шестой генерации покажут в 2017-м, но этого не произошло. Не исключено, что минивэн дебютирует в 2018-м — возможно, это будет уже серийная модель. Впрочем, в России Delica официально не представлена.

По материалам: www.kolesa.ru