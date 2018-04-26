Люксовый электрокроссовер Mercedes-Maybach с запасом хода в 500 км 

Компания Daimler AG представила электрокроссовер Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Концепт получил несколько своеобразные дизайнерские решения и относится к классу премиум-автомобилей.
Автомобиль является концептом, может развивать мощность в 750 лошадиных сил, запас хода на одной зарядке достигает 500 километров.
По имеющейся у нас информации, новый электромобиль имеет две пары электродвигателей общей мощностью в 550 кВт, что в свою очередь соответствует 750 лошадиным силам.
Новый кроссовер полноприводный, он может развивать максимальную скорость в 250 километров в час.
В полу автомобиля установлена аккумуляторная батарея мощностью 80 кВт/ч, батарея имеет систему быстрой зарядки постоянным током, для набора 70% заряда ей достаточно всего 15 минут времени.
Батарею кроссовера можно заряжать как от обычной домашней сети, так и с помощью фирменной беспроводной зарядки.
Дизайнеры отделали салон автомобиля металлом и натуральным деревом, он укомплектован всем необходимым, для того, чтобы пассажиры и водитель смогли ощутить в полной мере повышенный комфорт.