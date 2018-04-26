В России снизился спрос на люксовые авто

Бестселлером в этом сегменте остается Mercedes-Benz Maybach S-Class, реализованный в количестве 201 штук. На долю этой модели приходится 60% объема всего рынка роскошных автомобилей.

Традиционно наибольшее количество люксовых авто реализовали в Москве (216 шт.). Еще 28 и 25 машин приобрели жители Санкт-Петербурга и Подмосковья соответственно. В Краснодарском крае появилось пять роскошных автомобилей, в Кемеровской области — четыре. Еще в 32 регионах дилеры продали по одной машине.