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В России снизился спрос на люксовые авто
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В России снизился спрос на люксовые авто 

Авторамблер 30 минут назад
Фото: Авторамблер
Бестселлером в этом сегменте остается Mercedes-Benz Maybach S-Class, реализованный в количестве 201 штук. На долю этой модели приходится 60% объема всего рынка роскошных автомобилей.
В топ-3 предпочтений российских богачей также входят модели Bentley и Maserati, доля реализации которых в январе-марте составила 56 и 55 экземпляров соответственно. Кроме того, в указанный период в РФ зарегистрировали 13 новых Rolls-Royce, три Lamborghini, две Ferrari и один Aston Martin.
Традиционно наибольшее количество люксовых авто реализовали в Москве (216 шт.). Еще 28 и 25 машин приобрели жители Санкт-Петербурга и Подмосковья соответственно. В Краснодарском крае появилось пять роскошных автомобилей, в Кемеровской области — четыре. Еще в 32 регионах дилеры продали по одной машине.
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