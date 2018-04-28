Президентский лимузин из проекта «Кортеж», был запечатлён на эвакуаторе.

Для эвакуатора равны все, можно начать новость с этих слов.

Так на днях в сети появились любительские снимки, на которых был запечатлен один из автомобилей Владимира Владимировича Путина , а точнее лимузин.

Как сообщалось ранее, президент Российской Федерации готовит проект под названием «Кортеж», предположительно этот автомобиль относится к нему.

Говорить об ошибки практически нельзя, потому что на обычный, рядовой автомобиль он не похож.

Автомобиль располагался в пробке на эвакуаторе.

Некоторые говорят, что президентские автомобили намного больше по габаритам, но всё-таки единый стиль присутствует.

Предполагается, что на инаугурацию Владимир Владимирович приедет именно на лимузине из проекта « Кортеж», из верных источников сообщается, что на автомобиль было потрачено около миллиардов бюджетных рублей.