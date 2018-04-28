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Президентский лимузин из проекта «Кортеж», был запечатлён на эвакуаторе.
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Президентский лимузин из проекта «Кортеж», был запечатлён на эвакуаторе. 

Car.ru 41 минуту назад
Фото: Car.ru
Для эвакуатора равны все, можно начать новость с этих слов.
Так на днях в сети появились любительские снимки, на которых был запечатлен один из автомобилей Владимира Владимировича Путина, а точнее лимузин.
Как сообщалось ранее, президент Российской Федерации готовит проект под названием «Кортеж», предположительно этот автомобиль относится к нему.
Говорить об ошибки практически нельзя, потому что на обычный, рядовой автомобиль он не похож.
Автомобиль располагался в пробке на эвакуаторе.
Некоторые говорят, что президентские автомобили намного больше по габаритам, но всё-таки единый стиль присутствует.
Предполагается, что на инаугурацию Владимир Владимирович приедет именно на лимузине из проекта « Кортеж», из верных источников сообщается, что на автомобиль было потрачено около миллиардов бюджетных рублей.
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