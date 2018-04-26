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В сети появились рендерные изображения кроссовера из «Кортежа»
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В сети появились рендерные изображения кроссовера из «Кортежа» 

Car.ru 26 апреля 2018
Фото: Car.ru
За все время существования спецпроекта «Кортеж», в сети интернет довольно часто появлялись рендеры лимузина и седана. На этот раз независимые автодизайнеры решили порассуждать на тему оформления спецкроссовера.
Из имеющихся данных решетка радиатора обсуждаемого кроссовера будет иметь строгую форму в виде ниспадающих полос.
Общий вид автомобиля будет иметь солидный вид без излишеств. Вероятнее всего дизайнеры, работающие на данной автомоделью ограничатся парой выштамповок.
Также автодизайнеры предположили, что создатели не пренебрегут модным нынче трендом — двумя хромированными патрубками системы отвода выхлопных газов.
В целом, судя по картинкам, от кроссовера из «президентской» серии не ждут каких-то излишеств и лоска.
Машины вероятно будут оформлены и укомплектованы по принципу достаточности. Безусловно, это правило никоим образом не касается автомоделей для частного клиента.
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