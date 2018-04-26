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Шпионские фото демонстрируют фейслифтинг Mercedes-Benz GLC внутри и снаружи
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Шпионские фото демонстрируют фейслифтинг Mercedes-Benz GLC внутри и снаружи 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Фотошпионы засекли на Нюрбургринге новый Mercedes-Benz GLC 63 S с небольшой маскировкой.
В модели был скрыт лишь передний бампер, тогда как фары производитель любезно «оставил» открытыми, тем самым давая возможность взглянуть на новую высокотехнологичную графику.
Не исключено, что они отличаются от модели GLC F-Cell и сделают кроссовер более современным.
Задняя часть автомобиля, похоже, будет иметь те же задние фонари, что и в текущем GLC. Но, скорее всего, ситуация изменится с обновлением, так как Mercedes, обновит кластеры заднего освещения, как это произошло с родственной моделью С-класса.
Папарацци получили возможность взглянуть внутрь салона, где увидели 12,3-дюймовый цифровой дисплей, крупный 10,25-дюймовый монитор медиа-системы GLC F-Cell и фейслифтинг С-класса.
Помимо этого Mercedes работает над производством длинной колесной базы в соответствии с дорожной картой с сентября 2017 года. Если это правда, то расширенный GLC, скорее всего, будет построен и продаваться только в Китае, как и «растянутый» C-Class, E-Class, и недавно запущенный A-Class L Sedan.
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