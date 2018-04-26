Управляющий директор Nissan в России: обновленный X-Trail учитывает российские особенности

Чем будет отличаться от предшественников обновленный X-Trail — главная новинка Nissan , которую ждут в этом году на российском рынке? Каким компания видит свое будущее в России и на какие модели делает ставку? Как в компании реагируют на сообщения СМИ о возможных проблемах с завозом автокомпонентов на петербургский завод Nissan в связи с повышенными мерами безопасности перед чемпионатом мира по футболу? На вопросы ТАСС ответил управляющий директор Nissan и Datsun в России Андрей Акифьев

— Чего ждать от Nissan в 2018 году? Чем компания удивит российского потребителя?

— В 2018 году мы надеемся на дальнейшую стабилизацию автомобильного рынка России и рассчитываем сохранить свои позиции в тех его сегментах, где ведущую роль играют производимые локально кроссоверы. Объем производства будет полностью соответствовать запросам рынка — имеющийся потенциал производственных мощностей это позволяет.

До конца года к официальным дилерам поступит обновленный Nissan X-Trail , а еще через несколько месяцев покупатели смогут оценить и обновленный Nissan Qashqai . Его промышленная сборка также будет налажена на нашем заводе в Санкт-Петербурге.

— Увидим ли мы на российском рынке Nissan Terra, который, как сообщается, будет представлен на автосалоне в Пекине как внедорожник для азиатских стран?

— Пока у нас таких планов нет.

— Каковы итоги работы компании в России в прошлом году?

— По итогам 2017 года Nissan Group в России реализовала 105 482 автомобиля брендов Nissan, Infiniti и Datsun, что на 12,5% больше, чем в прошлом году. Общая доля рынка составила 6,6%, что выше аналогичного показателя за 2016 год.

Стабилизация российского автомобильного рынка позволила компании не только улучшить свои результаты продаж по всем брендам, но и увеличить объемы производства в стране, тем самым подтверждая свои долгосрочные планы на локальном российском рынке.

Общий российский объем производства Nissan и Datsun в 2017 году вырос по сравнению с прошлым годом на 22,4%, достигнув 96 794 единиц. Наибольший прирост показало производство Datsun — плюс 38%.

Стабилизация автомобильного рынка и надежда на дальнейшее улучшение ситуации позволили Nissan увеличить объем производства собственного завода в Санкт-Петербурге. Для этого в октябре была введена вторая смена, и на заводе появилось 457 новых рабочих мест. Наряду с наймом новых сотрудников, возможность для развития карьеры получили и те, кто работал на заводе все это время и показывал хорошие результаты.

В 2017 на заводе было собрано 45827 кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, что на 26% превысило прошлогодний результат.

Наибольшим спросом у россиян пользуются Nissan X-Trail (в 2017 году продано 20 626 автомобилей, плюс 15% к прошлому году), отметивший в прошлом году 10-летний юбилей Nissan Qashqai (в 2017 году продано 20 тысячи 223 автомобиля, плюс 8% к прошлому году), Nissan Almera (в 2017 году продано 15 тысяч 780 автомобилей, плюс 6% к прошлому году). Первые две модели также входят в число 25 наиболее продаваемых автомобилей на российском рынке: X-Trail занимает 21-е место, а Qashqai — 22-е место.

Летом 2017 года вследствие стабилизации экономической ситуации в стране и курса рубля было принято решение возобновить поставки Nissan Juke на российский рынок. За 7 месяцев с момента его возвращения на рынок было продано около 2 тыс. автомобилей.

— Каковы итоги первых трех месяцев 2018 года?

— За первый квартал 2018 мы продали 18 084 автомобиля, что почти на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а Nissan X-Trail попал в топ-25 самых популярных моделей в России.

— Сколько автомобилей планируется реализовать в России в новом году? Сколько из них будет произведено здесь же, в России?

— Основой продаваемых сегодня в России автомобилей Nissan являются производимые локально кроссоверы. Мы импортируем только две модели — Nissan Juke из Великобритании и спортивный GT-R из Японии. Мы надеемся на дальнейшее укрепление рыночных позиций наших моделей, особенно после обновления X-Trail и Qashqai.

— Каковы основные отличия обновленных X-Trail и Qashqai от предшественников?

— Обновления Nissan X-Trail коснутся как дизайна, так и целого набора новых опций и систем, обеспечивающих как комфорт и удобство в управлении, так и безопасность на дороге. К примеру, обновленный Nissan X-Trail будет оснащен фронтальным радаром. Данная технология позволит интегрировать систему FEB (Front Emergency Braking), помогающую водителю избежать столкновения с препятствием во время движения.

Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление позиций X-Trail в России, особенно после его обновления, которое произойдет ближе к концу года.

Даты старта продаж Nissan Qashqai и его технические характеристики мы сможем анонсировать позже.

— Насколько X-Trail соответствует особенностям эксплуатации в условиях российской действительности?

— Локальное производство позволяет, в первую очередь, адаптировать свою продукцию к требованиям российских покупателей. И обновленный Nissan X-Trail не исключение, автомобиль уже не первый месяц проходит серьезную подготовку для эксплуатации в России и будет иметь ряд отличий от европейской версии. Основные изменения затронут ходовую часть автомобиля.

Практичные усовершенствования, внесенные в конструкцию внедорожника, основаны на отзывах покупателей и нацелены на укрепление позиции Nissan X-Trail в качестве идеального автомобиля для семейных поездок и приключений.

— Компания сообщила о планах довести к 2022 году продажу электрифицированных автомобилей до 1 миллиона в год. Какая доля, по прогнозам, будет приходиться на российский рынок?

— Мы считаем электромобили одним из самых перспективных направлений развития автомобильной промышленности наряду с автономным управлением и интеграцией автомобилей в городскую инфраструктуру и их соединением между собой сетью «Интернет» (Connected cars). Это составляющие нашей стратегии Nissan Intelligent Mobility. Мы внимательно следим за развитием рынка, активно общаемся с правительством и государственными органами России на предмет электротранспорта и очень надеемся, что в самое ближайшее время сможем объявить о приходе электромобилей Nissan в нашу страну. Но пока этого не произошло, делать прогнозы о продажах рано.

— Как развивается ваше сотрудничество с «Яндекс. Авто»?

— Nissan планирует интеграцию мультимедийной платформы «Яндекс. Авто» в свои автомобили. Также мы намерены вместе с командой «Яндекс. Авто» развивать проекты в сфере Connected cars. Мы верим, что автомобили, подключенные к интернету, уже сегодня приближают будущее и призваны не только облегчить, но и сделать вождение автомобиля более комфортным, насыщенным и интересным.

— СМИ сообщают о возможных проблемах с производством автомобилей на заводах в Санкт-Петербурге — в частности, о проблеме завоза автокомпонентов — из-за повышенных требований безопасности, связанных с предстоящим чемпионатом мира по футболу. Как это отразится на работе завода Nissan в Петербурге?

— В настоящий момент проходит оценка предполагаемых ограничений поставок деталей и материалов. Сначала информация приходит в терминалы, через которые к нам в страну и поступают грузы. А завод, в свою очередь, получает информацию об ограничениях от терминалов. На сегодня не все терминалы получили официально подтверждение, но нас ориентировали, что к концу апреля подтверждения должны быть получены.

Беседовал Руслан Салахбеков