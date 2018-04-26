На BMW 8 Series дебютирует новый мотор

Баварский производитель планирует заменить битурбовосьмерку N63.

В 2008 году мотор BMW N63 стал первой V-образной «восьмеркой» с расположенными в развале блока цилиндров турбонагнетателями, тогда как у большинства моторов они устанавливались по бокам. Перемещение турбин позволило снизить время отклика педали акселератора, повысить отдачу и уменьшить потребление топлива, правда, надежность при этом пострадала. Из-за недостатка пространства в месте установки, турбокомпрессоры нагревались выхлопными газами до 700 градусов, что приводило к их выходу из строя, иногда даже до истечения гарантийного срока. Сейчас стало известно о планируемой в ближайшем времени замене — новый мотор дебютирует вместе с флагманской BMW M850i.

Производитель пока ничего не сообщает о новом двигателе, отмечая лишь сохранение объема 4,4 литра и двойной турбонаддув. В самой конструкции обещают серьезные изменения, благодаря чему отдача существенно увеличится. Например, в данный момент на M550i отдача мотора N63 составляет 462 л.с. и 650 Нм, то у нового купе мощность составит 530 л.с., а 750 Нм максимального крутящего момента будут доступны уже на 1 800 об/мин.

Кроме того, раскрыты некоторые технические детали про новую 8 Series. Стало известно, что шасси «восьмерки» будет унифицировано не с «семеркой», а с «пятеркой», поскольку у последней пружинная подвеска, а не пневматическая. По габаритам 8 Series будет приблизительно одинаковой с купе 6 Series, производство которых будет завершено до конца текущего года.

Топовой модификацией у нового BMW 8 Series станет M8, правда, его выход запланирован на более поздний срок, а на начальном этапе топ-версией станет M850i, которая получит не только новый двигатель, но и переработанную восьмиступенчатую автоматическую коробку со сниженным временем переключения. Список оборудования будет также включать активный задний дифференциал, M-подвеску с адаптивными амортизаторами и полный привод. В качестве опции будут предложены активные стабилизаторы поперечной устойчивости.

В состав силовой гаммы BMW 8 Series новой генерации войдут и «турбошестерки», но мотора V12, на которым многие рассчитывали, у топовой «восьмерки» не появится, поскольку баварцы от него отказываются. Напомним, новый 8 Series дебютирует на гонке 24 часа Ле-Мана 15 июня. Кстати, уже известно, что купе будет продаваться в России.

По материалам: www.kolesa.ru