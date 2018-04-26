Автомобили ISUZU можно купить в лизинг со скидкой

Техника и сервис компании ISUZU известна по всему миру уже на протяжении 100 лет. С середины 90-х годов прошлого века заняли прочное место японские автомобили и на российском рынке. Постоянным спросом пользуются не только легковые автомобили, но и среднетоннажные грузовики, которые нашли активное применение в сфере малого бизнеса. Широко представлена марка ISUZU и на самарском рынке грузовых авто. С 2006 года на территории губернии работает официальный дилер — ISUZU-ТОЛЬЯТТИ. На данный момент компания предлагает более 40 моделей от легких грузовиков ISUZU ELF категории В до тяжелой серии ISUZU GIGA с колесной базой 6×4. Это рефрижераторы, автофургоны, бортовые автомобили, с крано-манипуляторными установками, самосвалы, зерновозы и т. д.

Фирма обеспечит также и профессиональное обслуживание, и все виды ремонта техники данной марки. Здесь всегда в наличии оригинальные запасные части и масла. Для постоянных клиентов действует система скидок.

Этой весной у всех появляется новая возможность воспользоваться государственной программой при приобретении автомобилей ISUZU в лизинг и получить дополнительную скидку до 12,5%.

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