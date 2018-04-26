Марка DS построила 1360-сильный асимметричный спорткар будущего

Марка DS, принадлежащая Citroen , представила в Пекине концептуальный спорткар X E-Tense, демонстрирующий «заряженный» электромобиль из 2035 года. Особенностью прототипа стал асимметричный кузов со смещенными друг относительно друга пассажирским и водительским отсеком.

В основе DS X E-Tense лежит шасси из углеродного волокна с адаптивной подвеской, разработанной спортивным подразделением DS Performance. Силовая установка спорткара состоит из двух электромоторов, установленных на передней оси. Суммарная отдача двигателей в стандартном режиме составляет 544 лошадиные силы, а в трековом увеличивается до 1360 сил.

Водитель DS X E-Tense располагается в открытом отсеке с пирамидальным сиденьем, подстраивающимся под форму тела. В отделке кокпита используется комбинация кожи и углепластика. Для пассажира доступна закрытая капсула с декоративными панелями из кожи, дерева и металла. Она оборудована креслом с массажем и вентиляцией, стеклянным полом с изменяемой степенью прозрачности, звуковой панелью и виртуальным голографическим помощником.

Благодаря технологиям, которые будут доступны к 2035 году, кузов DS X E-Tense сможет самовосстанавливаться после незначительных ударов. Помимо этого, водитель по своему усмотрению вправе менять конфигурацию решетки радиатора.

В 2016 году DS представила концептуальное электрокупе E-Tense. Прототип с силовой установкой мощностью 402 лошадиные силы и 516 Нм крутящего момента способен набирать «сотню» менее чем за четыре секунды. Его максимальная скорость ограничена 250 километрами в час.