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Марка DS построила 1360-сильный асимметричный спорткар будущего
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Марка DS построила 1360-сильный асимметричный спорткар будущего 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Марка DS, принадлежащая Citroen, представила в Пекине концептуальный спорткар X E-Tense, демонстрирующий «заряженный» электромобиль из 2035 года. Особенностью прототипа стал асимметричный кузов со смещенными друг относительно друга пассажирским и водительским отсеком.
В основе DS X E-Tense лежит шасси из углеродного волокна с адаптивной подвеской, разработанной спортивным подразделением DS Performance. Силовая установка спорткара состоит из двух электромоторов, установленных на передней оси. Суммарная отдача двигателей в стандартном режиме составляет 544 лошадиные силы, а в трековом увеличивается до 1360 сил.
Водитель DS X E-Tense располагается в открытом отсеке с пирамидальным сиденьем, подстраивающимся под форму тела. В отделке кокпита используется комбинация кожи и углепластика. Для пассажира доступна закрытая капсула с декоративными панелями из кожи, дерева и металла. Она оборудована креслом с массажем и вентиляцией, стеклянным полом с изменяемой степенью прозрачности, звуковой панелью и виртуальным голографическим помощником.
Благодаря технологиям, которые будут доступны к 2035 году, кузов DS X E-Tense сможет самовосстанавливаться после незначительных ударов. Помимо этого, водитель по своему усмотрению вправе менять конфигурацию решетки радиатора.
В 2016 году DS представила концептуальное электрокупе E-Tense. Прототип с силовой установкой мощностью 402 лошадиные силы и 516 Нм крутящего момента способен набирать «сотню» менее чем за четыре секунды. Его максимальная скорость ограничена 250 километрами в час.
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