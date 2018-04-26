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Выставка Мир автомобиля собрала 65 000 человек
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Выставка Мир автомобиля собрала 65 000 человек 

Daily-Motor 58 минут назад
Фото: Daily-Motor
Двадцать восьмая международная выставка Мир автомобиля прошла в Санкт-Петербурге. В этот раз в рамках мероприятия были показаны самые разнообразные автомобили от двадцати одного бренда. Изюминками стали шикарные Porsche Panamera и Mercedes-Maybach.
Разработчики мероприятия подготовили для гостей специальную площадку, на которой можно было поближе познакомиться с электрифицированными автомобилями от Tesla, Renault и других производителей. Эксперты рассказывали о преимуществах розеточных автомобилей, о специфике их работы, об эксплуатационных особенностях и многом другом, отвечая на вопросы слушателей. Таким образом, организаторы попытались привлечь россиян к теме экологического транспорта.
Было на что посмотреть и любителям тюнинга и невероятных сочетаний. В широком ассортименте необычного транспорта были также представлены полезные аксессуары, автомобильная химия и косметика, а также специализированное оборудование для мастерских. Всего мероприятие собрало более шестидесяти пяти тысяч гостей, которые получили колоссальное впечатление от всего увиденного.
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