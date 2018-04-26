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Volkswagen анонсировал новый бренд SOL
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Volkswagen анонсировал новый бренд SOL 

Авторамблер 41 минуту назад
Фото: Авторамблер
Суббренд SOL был основан Volkswagen совместно с китайской компанией JAC, сообщает британское издание Autocar. О первой модели SOL представитель немецкого концерна рассказал во время презентации на Пекинском автосалоне.
На стенде компании дебютировал концепт-кар E20X — электрический кроссовер, разработанный компанией Seat, которая входит в состав Volkswagen. Он построен на архитектуре JAC iEV7S, а в движение машину приводит 116-сильный электромотор. На одном заряде батареи такой автомобиль может проехать до 300 километров.
Новинка получила богатое оснащение, в том числе цифровую приборную панель, системы мониторинга слепых зон и кругового обзора, мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем, функцией управления голосом и точкой доступа Wi-Fi с поддержкой 4G-сетей.
Товарная версия электро-кроссовера, как ожидается, появится до конца 2018 года и будет продаваться только в Китае.
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