Будущее Ford Mondeo выглядит мрачным

Накануне компания Ford North America объявила о радикальных планах по окончательному устранению множества моделей из своей линейки, в том числе когда-то популярной Fusion.

Такая политика компании породила беспокойство европейских клиентов, которые предполагают, что их европейский аналог Mondeo также подвергнется «утилизации» уже к концу десятилетия.

Наряду с этим, одно британское издание опубликовало интервью с представителем Ford Europe, который пообещал, что в этом году на старом континенте будет выпущен запоздалый обновленный средний цикл. Это не удивительно, учитывая, что слегка замаскированный прототип был замечен примерно месяц назад в снежной Швеции.

По ловам представителя компании, помимо обычных внешних обновлений, Ford Mondeo получит новые двигатели и некоторые усовершенствованные гибридные версии.

В подробности представитель «голубого овала» вдаваться не стал, но можно предположить, что седан получит недавно разработанный 3-цилиндровый 1,5-литровый агрегат EcoBoost, дебютировавший в Focus 2019.

Помимо предстоящей подтяжки лица, будущее Mondeo кажется неуверенным, учитывая, что представитель Ford отказался комментировать, когда его спросили, разрабатывается ли новое поколение, отметив, что Ford Mondeo остается основной частью линейки продуктов бренда в Европе.