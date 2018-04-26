Эксклюзивный мотоцикл Aprilia RSV4 RF LE — всего 125 экземпляров

Итальянский производитель Aprilia презентовал эксклюзивную версию своего мотоцикла Aprilia RSV4 — c «крылышками».

Мотоцикл под названием Aprilia RSV4 RF LE будет выпущен в ограниченной серии — ожидаются всего 125 экземпляров.

Аппарат отличает необычная окраска и набор не совсем привычных элементов обвеса. Мотор — литровый V4 мощностью 203 л.с., как в мотоциклах серии WSBK. Основные элементы выполнены в традиционной для серий Limited Edition триколорной гамме.

Такая графика уже стала легендарной в спортивной истории Aprilia — большие буквы А, охватывающие боковые обвесы, часто используются для обозначения гоночных реплик, а сейчас применены в качестве фирменного знака программы заводских доработок Factory Works.

Самый интригующий — аэрообвес, прикрепленный к деталям обычного. Это технология, разработанная Aprilia Racing на прототипах RS-GP, используемых в гонках MotoGP. Впервые эти штуки будут доступны на дорожном байке.

Аппарат будет доступен с конца мая и только у дилеров в Северной Америке — по цене в 24 500 долларов.