Генеральный директор Nissan открестился от слияния с Renault

Генеральный директор Nissan Motor Хирото Сайкава скептически отнёсся к идее слияния японской компании с французским Renault . Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на заявление главы Nissan.

Хирото Сайкава на Пекинском автосалоне подчеркнул важность независимости японского бренда от партнёров по альянсу — Renault и Mitsubishi — и отверг возможность полного слияния. По мнению Хирото, это не сулит никакой выгоды японскому производителю и может иметь различные «побочные эффекты» — какие именно, Сайкава не уточнил.

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Напомним, французское правительство, которому принадлежит 15% акций без права голоса, настаивает на объединении холдинга в единый бренд. Именно на такое развитие событий рассчитывал Париж после покупки основной доли холдинга Renault «Ниссаном». В настоящее время Renault владеет 43,4% акций Nissan, которая, в свою очередь, владеет 15% своего французского союзника и 34% акций Mitsubishi.

«Суть альянса состоит в том, чтобы сохранять независимость его членов и максимизировать рост каждого из них», — пояснил Сайкава свою позицию, добавив, что эта договорённость «приведёт к синергии в таких областях, как развитие и производство». Глава Nissan заверил также, что всячески будет поддерживать трёхсторонний союз с Renault и Mitsubishi Motors , чтобы повысить эффективность управления альянсом.

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