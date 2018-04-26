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Jaguar XE SV Project 8 доработали ещё до начала производства
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Jaguar XE SV Project 8 доработали ещё до начала производства 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Jaguar XE SV Project 8, разработанный Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations, оказался улучшен ещё до того, как оказался запущен в производство.
С самого начала целью создания XE SV Project 8 было установить рекорд круга Nurburgring для седанов. К концу 2016 года Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio показал блистательный результат на «Северной петле» в 7 минут 32 секунды. В ноябре прошлого года Jaguar достиг своей цели с XE SV Project 8, пройдя Nurburgring за 7:21.23.
Хотя кто-то считает, что победа уже одержана, британский автопроизводитель не доволен показанным временем. По-видимому, до начала производства, которое стартует в июне, Jaguar ещё попробует улучшить свой же рекорд «Зелёного Ада».
В моторном отсеке установлен 5,0-литровый компрессорный V8 в 600 л.с. Однако теперь автомобиль оснащён более жесткими пружинами и новыми опорами двигателя. В Jaguar улучшили тормоза, чтобы быть уверенными, что они сработают в нужный момент должным образом.
Утверждается, что также были внесены изменения в программное обеспечение. В целом же машина стала ещё отзывчивее и динамичнее, чем в момент своего дебюта летом 2017-го в ходе фестиваля скорости в Гудвуде.
Когда XE SV Project 8 поступит в продажу, он станет одним из самых хардкорных дорожных седанов. Только 300 экземпляров окажется собрано, а цены начнутся с £ 149 995. Доступны две версии авто — четырёхместный вариант и трек-ориентированная двухместная Track Pack.
Последняя прощается с задним диваном. Да и спереди уже не просто сиденья, а «ковши» с основой из углеродного волокна и четырёхточечными ремнями безопасности. Эта «диета» делает авто на 12,2 кг легче и позволяет увеличить жёсткость на кручение на 27%.
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