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Maserati привезла в Пекин три модели GranLusso и GranSport
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Maserati привезла в Пекин три модели GranLusso и GranSport 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Для «самых взыскательных» клиентов итальянская марка подготовила автомобили Ghibli, Quattroporte и Levante 2018 модельного года в исполнениях GranLusso и GranSport. Они отличаются оформлением экстерьера и интерьера, а также оснащением.
В рамках Пекинского автосалона Maserati представила модельный ряд 2018 года в двух исполнениях: GranSport выражает спортивный дух марки, а GranLusso — роскошь. На моторшоу в Поднебесной Maserati также продемонстрирует новый формат презентации салона и внешнего облика своих автомобилей — студию персонализации.
Кроссовер Levante GranSport намекает на гоночные корни бренда с помощью черных глянцевых радиаторной решетки, спортивной защиты картера, рейлингов на крыше, тогда как тормозные суппорты на 20-дюймовых колесах Nereo окрашены в ярко-красный цвет. Внутри установлены спортивные кожаные сиденья с электрорегулировками в 12 направлениях, спортивное рулевое колесо с удлиненными подрулевыми лепестками, карбоновой отделкой и бесшумными дверями.
Quattroporte GranLusso укомплектована 20-дюймовыми колесами Mercurio с черными тормозными суппортами. В отделке салона используется натуральный шелк Ermenegildo Zegna, фактурное дерево Radica и рулевое колесо с отделкой натуральным деревом. Блок педалей и солнцезащитные козырьки имеют электропривод, а функционал климат-контроля дополняется обогревом задних сидений.
Седан Maserati Ghibli на стенде производителя представлен в обоих исполнениях — GranLusso и GranSport. Правда если под капотом первого установлена 350-сильная версия битурбированного мотора V6 объемом 3,0 литра, то у второго — 430-сильная.
Студия персонализации Maserati содержит ассортимент элементов внешней и внутренней отделки для придания индивидуальности автомобилю: пять дизайнов колес (18-21 дюйм), особая радиаторная решетка с карбоновой отделкой, множество вариантов обивки сидений и дизайнов рулевого колеса, обширная цветовая гамма кузова, а также каталог отделки кожей и алькантарой.
Напомним, в конце прошлого месяца кроссовер Levante получил топовую версию Trofeo. Публичная премьера новинки состоялась на автосалоне в Нью-Йорке.
По материалам: www.kolesa.ru
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