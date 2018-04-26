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Pininfarina раскрывает концептуальный H500 на Пекинском автосалоне-2018
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Pininfarina раскрывает концептуальный H500 на Пекинском автосалоне-2018 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Pininfarina продолжает своё партнёрство с компанией Hybrid Kinetic Group из Гонконга, представляя новый концепт-седан H500 на выставке Auto China в Пекине.
Шоу-модель представляет собой компактную версию H600 с прошлогоднего автосалона в Женеве. Как и другие концепции этой серии, H500 от Pininfarina отличается плавным силуэтом. В чём-то он даже минималистичен.
В салоне дизайнеры Pininfarina H500 делали акцент на высокотехнологичности. Автомобиль получает широченный цифровой дисплей, а также полностью цифровую панель приборов. Кстати, сама передняя панель двухуровневая. Сзади у пассажиров есть свой отдельный экран. Мониторы тут даже в дверных панелях!
«Hybrid Kinetic Group — надёжный, важный партнёр для Pininfarina», — сказал генеральный директор компании Сильвио Пьетро Ангори при презентации машины, тем самым намекая на высочайший уровень проработки и исполнения новинки.
Hybrid Kinetic Group дал H500 несколько электромоторов. Суммарная их отдача составляет 408 лошадиных сил. С места до 100 километров в час концепт-кар ускоряется за 4,5 секунды. Впечатляет дальность хода — 1000 километров.
Очевидно, что про серийные перспективы говорить пока слишком рано. Слишком смело делать и какие-либо предположения о тираже, рынках сбыта.
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