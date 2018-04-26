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У совместной марки GM и SAIC появился компактвэн за 580 000 рублей
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У совместной марки GM и SAIC появился компактвэн за 580 000 рублей 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
На Пекинском автосалоне состоялся дебют новой модели бренда Baojun. Бюджетная марка создана концернами General Motors и SAIC специально для китайского рынка.
Дизайн компактвэна Baojun 360 рассекретили еще в прошлом году, в Пекине же прошел первый публичный показ новинки, также было объявлено о старте приема предварительных заказов. По информации местных СМИ, «живые» продажи модели начнутся в мае текущего года.
В линейке марки Baojun 360 находится на ступеньку ниже однообъемника Baojun 730. Длина нового компактвэна составляет 4 615 мм, ширина — 1 735 мм, высота — 1 660 мм, колесная база — 2 750 мм. Минимальный объем багажника пока не назван, при сложенных спинках кресел второго и третьего рядов этот показатель равен 1 350 л. Для сравнения, габариты Baojun 730: 4 780/1 780/1 740 мм, колесная база — те же 2 750 мм. У Baojun 360 шестиместный салон, тогда как «старший» MPV доступен в семиместной версии.
Новый компактвэн предложат с безальтернативным бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 112 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или «роботом». Таким же двигателем оснащаются и другие модели марки. В списке оборудования новинки значатся светодиодные дневные ходовые огни, мультимедийная система, виртуальная «приборка», кондиционер, круиз-контроль. Кроме того, для новинки предусмотрено два варианта радиаторной решетки.
Предварительные цены Baojun 360 — от 60 000 до 80 000 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 586 000 — 781 000 рублей по актуальному курсу. Baojun 730 стоит от 78 800 до 108 800 юаней (около 770 000 — 1 063 000 рублей).
Кстати, на Пекинском автосалоне дебютировала еще одна новинка марки — модернизированный универсал Baojun 310 Wagon. У «сарая» освежили дизайн экстерьера, плюс модель получила роботизированную трансмиссию.
По материалам: www.kolesa.ru
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