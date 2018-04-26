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Mercedes-Benz C-Class получает особую версию
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Mercedes-Benz C-Class получает особую версию 

Auto.Today 42 минуты назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель Mercedes-Benz выпустил удлиненный вариант C-Class L и продемонстрировал его в рамках автосалона в Пекине.
Автомобиль, получивший название C-Class L, становится на 80 миллиметров длиннее предшественника и предоставляет больше свободного пространства для задних пассажиров. Также для удобства доступна функция электронного управления сидением переднего пассажира, которая позволяет освободить максимальное количество места для ног людей, сидящих на заднем ряде. В качестве оснащения используются аналогичные двигатели, предлагаемые в более ранних версиях. При этом технология мягкого гибрида обеспечивает повышение производительности. Новый C-Class L Mercedes-Benz — одна из нескольких моделей с длинной колесной базой, что будет выпущена в Пекине, для удовлетворения постоянно растущего спроса со стороны китайского рынка.
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