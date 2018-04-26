Jaguar раскрывает подробности XE Landmark Edition 

Компания Jaguar представляет уникальную версию XE Landmark Edition с совершенно новой отделкой. Конечно, автомобиль сохраняет все функции, необходимые для спортивного седана, и добавляет несколько визуальных обновлений, которые обеспечивают более спортивный вид.
Речь идет о новом уникальном спортивном переднем бампере и боковых порогах, заднем спойлере, а также хромированных акцентах. К остальным изменения относятся специальные значки Landmark, расположившиеся возле вентиляционных отверстиях, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, делающие автомобиль уникальным. Jaguar XE Landmark Edition оснащается 10-дюймовой информационно-развлекательной системой с поддержкой навигации, адаптивными ксеноновыми фарами, передними и задними датчиками парковки, аварийным торможением, системой распознавания дорожных знаков, систему предупреждения о выезде из полосы и адаптивный круиз-контроль. Несмотря на спортивную внешность, в качестве оснащения для Jaguar будут использоваться 2,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели Ingenium, обеспечивающие 247 лошадиных сил и 180 лошадиных сил соответственно. Отмечается, подробная информация о XE Landmark Edition 2019 года появится ближе к запуску модели.