Ещё
Jaguar раскрывает подробности XE Landmark Edition
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar раскрывает подробности XE Landmark Edition 

Auto.Today 28 минут назад
Фото: Auto.Today
Компания Jaguar представляет уникальную версию XE Landmark Edition с совершенно новой отделкой. Конечно, автомобиль сохраняет все функции, необходимые для спортивного седана, и добавляет несколько визуальных обновлений, которые обеспечивают более спортивный вид.
Речь идет о новом уникальном спортивном переднем бампере и боковых порогах, заднем спойлере, а также хромированных акцентах. К остальным изменения относятся специальные значки Landmark, расположившиеся возле вентиляционных отверстиях, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, делающие автомобиль уникальным. Jaguar XE Landmark Edition оснащается 10-дюймовой информационно-развлекательной системой с поддержкой навигации, адаптивными ксеноновыми фарами, передними и задними датчиками парковки, аварийным торможением, системой распознавания дорожных знаков, систему предупреждения о выезде из полосы и адаптивный круиз-контроль. Несмотря на спортивную внешность, в качестве оснащения для Jaguar будут использоваться 2,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели Ingenium, обеспечивающие 247 лошадиных сил и 180 лошадиных сил соответственно. Отмечается, подробная информация о XE Landmark Edition 2019 года появится ближе к запуску модели.
Auto.Today: последние новости
Mitsubishi Lancer станет гибридным кроссовером Mercedes-Benz C-Class получает особую версию Rolls-Royce запускает Wraith и Dawn в спецверсии Adamas
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Bosch возрождает дизельные двигатели1
Пьяным водителям придумали новое наказание
«АвтоВАЗ» стал прибыльным2
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение