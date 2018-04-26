Hyundai поднял цены на популярные модели

Российское представительство марки Hyundai увеличило рекомендованные цены на три популярные модели

Цены на Hyundai Solaris повысились на 3-13 тысяч рублей в зависимости от комплектации и теперь стартуют с отметки 654 900 рублей. Стоимость кроссовера Hyundai Creta увеличена на 3 тысячи рулей, однако базовую версию можно купить по прежней цене — 819 900 рублей. Покупка седана Hyundai Elantra теперь обойдется на 10-25 тысяч рублей дороже, чем ранее.

Прайс-лист на остальные модели Hyundai остался без изменений. Это уже второе повышение цен на автомобили Hyundai с начала года: в январе машины марки подорожали на 8–20 тысяч рублей.