Ещё
Hyundai поднял цены на популярные модели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai поднял цены на популярные модели 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Российское представительство марки Hyundai увеличило рекомендованные цены на три популярные модели
Цены на Hyundai Solaris повысились на 3-13 тысяч рублей в зависимости от комплектации и теперь стартуют с отметки 654 900 рублей. Стоимость кроссовера Hyundai Creta увеличена на 3 тысячи рулей, однако базовую версию можно купить по прежней цене — 819 900 рублей. Покупка седана Hyundai Elantra теперь обойдется на 10-25 тысяч рублей дороже, чем ранее.
Прайс-лист на остальные модели Hyundai остался без изменений. Это уже второе повышение цен на автомобили Hyundai с начала года: в январе машины марки подорожали на 8–20 тысяч рублей.
Wroom.ru: последние новости
Mercedes-Benz сделал седан А-класса специально для китайцев LEXUS GX в Лексус – Измайлово. Мужской подход к роскоши Компания Hyundai представила новую модель для китайского рынка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Пьяным водителям придумали новое наказание1
Названы сроки открытия движения по мосту в Крым
«АвтоВАЗ» стал прибыльным2
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение