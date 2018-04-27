Топ-10 брендов по продажам кроссоверов в России

Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Южнокорейский бренд Hyundai лидирует по продажам кроссоверов в России, на втором месте — французский бренд Renault

Южнокорейский бренд Hyundai в первом квартале 2018 г. реализовал 21,674 тыс. кроссоверов, подсчитали в «Автостате».

Чаще всего россияне покупали Hyundai Creta (продано 15,764 тыс.), согласно статистики комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Эта модель на 4-м месте в общих продажах легковых автомобилей в России в январе-марте 2018 г.

Французский бренд Renault на втором месте по популярности в России — в первом квартале продано 18,232 тыс. кроссоверов, а модель Renault Duster (продано 10,270 тыс.) заняла 7-е место в общих продажах легковых автомобилей в России в январе-марте 2018 г.

Замыкает тройку лидеров японский Nissan с 14,911 тыс. проданными кроссоверами. Самая популярная модель среди остальных «ниссановских» кроссоверов — X-Trail Nissan, которая занимает 22-е место с результатом 5,255 тыс. проданных штук в общих продажах всех легковушек.

Далее следуют Toyota (13,060 тыс.) и KIA (11,874 тыс.). Кроме них, в Топ-10 марок по продажам новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам первого квартала 2018 г. также попали: Mitsubishi (9,158 тыс. шт.), Volkswagen (8,149 тыс. шт.), Lada (7,075 тыс. шт.), Chevrolet (6,726 тыс. шт.) и Ford (5,962 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», лидерство Hyundai в сегменте SUV во многом объясняется широкой линейкой кроссоверов, предназначенных для российского рынка. Помимо того, что модель Creta является безоговорочным лидером в своем сегменте, она также входит и в пятерку самых продаваемых автомобилей в нашей стране.

В целом в первом квартале 2018 г. в России было продано 157,2 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Таким образом, сегмент SUV с долей около 43% остается крупнейшим на российском рынке.

В России в январе-марте 2018 г. было продано 392,920 тыс. легковых автомобилей, что на 21,7% больше, чем годом ранее, сообщали ранее «Вести. Экономика».