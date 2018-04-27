Ещё
Volkswagen объявил о масштабной электрификации модельного ряда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen объявил о масштабной электрификации модельного ряда 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Немецкая марка объявила о массовой электрификации своих моделей. Электрификация будет основана на технологии «мягкого гибрида», которая уже используется на некоторых моделях.
Как сообщает пресс-служба марки, Golf восьмого поколения действительно получит базовый мотор, который будет оснащён стартер-генератором и батареей, работающей при напряжении 48 вольт. Эта система будет активно работать в тот момент, когда автомобиль двигается со спуска накатом, и питать она будет бортовую электронику и климат-контроль через преобразователь на 12 вольт. Двигатель в этот момент будет отключаться, а роботизированная коробка передач будет сбрасываться в нейтраль. Также литий-ионная батарея будет заряжаться при частичных нагрузках.
На фото: EA 211 Evo  В арсенале Volkswagen уже есть такой мотор: речь идёт о бензиновой «четвёрке» серии EA 211 Evo объёмом в 1,5 литра. В её состав входит турбированный мотор мощностью в 148 лошадиных сил и генератор на дополнительные 8 лошадиных сил, который при этом может ещё выполнять роль стартера. По словам Volkswagen, гибридная составляющая позволяет экономить 0,3 литра топлива на 100 километров пути, а также снижает уровень выброса вредных веществ.
На фото: EA 211 Evo  Это может звучать немного странно, но компания уже продаёт Golf с данным двигателем. Речь идёт о модификации Golf 1,5 TSI ACT BlueMotion, которая продаётся с февраля текущего года, и пока непонятно, чем ещё нас может удивить Golf нового поколения, который начнут производить в следующем году, и о каких таких инновациях говорит Volkswagen.
На фото: Golf 1,5 TSI ACT BlueMotion
Однако не Гольфом единым: по словам доктора Франка Уэлша, который занимает должность члена совета правления Volkswagen, компания начинает полномасштабную компанию по электрификации всего модельного ряда: помимо автомобилей с традиционными двигателями, которые будут оснащаться «мягким гибридом», Volkswagen будет параллельно предлагать полностью электрические модели, которые будут продаваться под линейкой I. D. Серийным первенцем этой серии как раз станет хэтчбек.
Новая генерация Golf будет строиться на существующей платформе MQB, однако благодаря её плановой модернизации, вес автомобиля сократится приблизительно на 50 килограмм.
В прошлом году Volkswagen продал 482 177 экземпляров Golf, тогда как в 2016 было реализовано 491 961 автомобиль, поэтому можно говорить, что при небольшой отрицательной динамике, продажи находятся на стабильном уровне.
Ранее портал Карельские Вести публиковал автобаттл: Hyundai i30 N против Volkswagen Golf GTI.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
У седана Nissan Sentra появилась «зелёная» версия Mitsubishi Lancer могут превратить в кроссовер КАМАЗ планирует провести рестайлинг старой кабины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Пьяным водителям придумали новое наказание1
Škoda Auto будет производить продукцию в Германии
Перед «мостом глупости» установили допзнаки
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение