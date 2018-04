Рестайлинговый Renault Twingo сбросил почти весь камуфляж

Похоже, что всё готово к презентации рестайлинговой версии компактного хэтчбека Twingo третьего поколения, о чём говорит практически полное отсутствие камуфляжа у тестового прототипа.

Судя по опубликованным фотографиям, дизайнеры Renault решили добавить новинке немного агрессии, выраженной в новых воздухозаборниках переднего бампера, которые можно встретить, как правило, на «заряженных» хот-хэтчах. Также изменения коснулись центральной секции переднего бампера, которая на прототипе выполнена в духе компактного кроссовера Kwid. А вот капот и передняя оптика, судя по фотографиям, если и обновятся, то несущественно.

Сзади тоже есть изменения: по фотографиям видно, что фонари имеют округлую форму и другую компоновку с прямоугольным сечением в центре. Бампер тоже существенно обновится: он будет обладать более сложной формой, чем тот, который устанавливается на текущий Twingo. Возможно, что автомобили без панорамной крыши получат двухцветный кузов — это отлично смотрится на автомобилях этого класса.

Можно ожидать, что в салоне рестайлинговой модели появится новая мультимедийная система, которая будет поддерживать популярные протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Актуальный Twingo поддерживает эти протоколы лишь с марта прошлого года, когда Renault выпустила обновления для мультимедийных систем моделей Twingo, Clio и Captur.

Ситикар оснащается трёхцилиндровыми моторами, которые располагаются в его в задней части, что роднит Twingo с моделями Smart. Речь идёт об атмосферном агрегата объёмом в один литр и отдачей в 70 лошадиных сил, а также о турбированных моторах объёмом в 900 кубиков, которые благодаря турбонаддуву могут развивать мощность в 90-110 лошадиных сил. На фотографиях видно, что тестовый прототип получил новую выпускную систему, поэтому можно предположить, что рестайлинговая модель будет звучать несколько по-иному.

В России этот малыш не продаётся. В Великобритании цена на него начинается с отметки в 1 0000 фунтов стерлингов (порядка 878 334 рублей в эквиваленте).

На фото: актуальные Renault Twingo во всей красе

О дате презентации пока ничего не известно, но судя по тому, что камуфляжа на тестовом прототипе немного, презентация не за горами. Кстати, это может произойти на этапе Формулы 1 в Монако, ведь дорестайлинговая модель была представлена в 2013 году именно на этом мероприятии. Гоночный уикенд в текущем году будет проходить с 24 по 27 мая.

Продажи Twingo в Европе стремительно падают: в прошлом году было продано 77 326 экземпляров этой модели, против 84 766 машин в 2016 и 95 808 в 2015 году.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Renault Logan и Sandero ждет еще одно обновление.

ОпросЖалеете ли вы о том, что Renault Twingo не продаётся в России?

Да Нет РезультатыPoll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нет 0%, 0 0 0% от всех голосов

Да 0%, 0 0 0% от всех голосов

Всего голосов: 027.04.2018 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать

Да Нет × Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты

По материалам: www.kolesa.ru