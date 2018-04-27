BMW X2. Путь к сердцу женщины

Несколько лет назад выяснилось, что 80% владельцев BMW первой серии не знают, какой у нее тип привода. То, чем так гордились инженерные классики из Баварии, оказалось совершенно безразлично публике. Видимо, так и появился на свет сначала переднеприводный кроссовер BMW X1 , а теперь и его спортивная версия X2. Но может ли спорт-кроссовер BMW быть переднеприводным?

Победа Mini

Тестовый автомобиль оказался с полным приводом, но основные ведущие колеса все равно передние, а задние подключаются по требованию муфтой Haldex, что роднит BMW X2 со многими другими кроссоверами.

Углубляясь в тему родства, не забудем, что наиболее близким к нему автомобилем является Mini Countryman , с которым «икс два» делит платформу UKL2. Если кто забыл, марки Mini принадлежит BMW, и межвидовая унификация была одним из лейтмотивов перевода младших BMW на переднеприводную тележку. В каком-то смысле, Mini одержал психологическую победу.

Другим плюсом переднего привода является упрощение компоновки салона. Раньше компактные BMW уступали конкурентам вместимостью второго ряда и багажника, но теперь — другое дело. BMW X2, например, короче X1 на 8 см и почти настолько же ниже, поэтому по размерам попадает в С-класс (длина идентична Ford Focus ). Но по меркам тесноватых С-хэтчей BMW X2 отличается неплохой вместимостью второго ряда и отличным багажником объемом 470 литров. Если оценивать его по абсолютной можно, можно покритиковать узкий проем задних дверей, низкую крышу и развитый порог багажника, но поскольку мы говорим об имиджевой версии автомобиля, практичность X2 не вызывает вопросов: маме с детьми вполне достаточно (у мужа, понятно, будет BMW X6 ).

Fun-to-drive

Но послушаем себя: спортивный кроссовер BMW мы хвалим за объем багажника. А как же духовные скрепы баварской марки, адепты которой сыплют загадочными выражениями, вроде «баланс шасси» и fun-to-drive?

Так вот, fun-to-drive за рулем BMW X2 относителен. Если вы сравните его с неким среднестатистическим кроссовером близкого размера, то останетесь в восторге от тугого и чуткого руля, невероятного «держака» в поворотах и легкости, с которой автомобиль находит с тобой общий язык. Он проворен, как терьер, и также весел.

В погоне за спортивным имиджем X2 получил завышенную поясную линию, толстые коротенькие стойки и маленькое по высоте лобовое стекло, отчего вид с места водителя загроможден и требует осознания этого факта в тесных поворотах. В компенсацию вы получаете плотную, удобную посадку, и чувство машины, которая сгруппирована вокруг вас и ждет команд.

Но если пойти дальше и сравнить его не с абстрактным кроссовером, а, допустим, с заднеприводными «единичками», картина меняется. До определенного момента BMW X2 ничем себя не демаскирует, и, несмотря на тип привода, подкупает чистым рулем и легкостью реакций. Но как только шины сорвались в первое скольжение, ты чувствуешь тяжесть его передка и стремление исправить ошибку работой тормозов, а не избыточной тягой. В отличие от классических BMW, он не оставляет простора для творчества, легкомысленности и прочего дрифта. Что, в каком-то смысле, даже хорошо.

Динамика ускорения по меркам класса, скорее, средняя — 7,7секунд в разгоне до 100 км/час с любым из двух моторов. Оба двухлитровые, с наддувом и мощностью порядка 190 л.с., но один бензиновый, другой — дизель.

Двоичный набор двигателей усугубляется жесткой привязкой к типу трансмиссии: с бензиновым агрегатом сочетается новый преселективный 7-ступенчатый «робот» и передний привод, для дизелей оставлен восьмиступенчатый автомат и полный привод.

Характер разгона у BMW X2 живенький, но не более: такую динамику правильнее назвать удобной для практических целей, чем провокационной. Варианты с форсировкой до 231 л.с. ожидаются позже, а вот появятся ли полноценные M-версии, пока неясно. Хотя это было бы логично, ведь конкуренты предлагают Audi Q3 RS и Mercedes-Benz GLA 45 AMG.

С учетом уверенности, которую X2 демонстрирует в поворотах, подвеска настроена удачно, и портит ее лишь изрядная чувствительность к мелким изъянам, которые BMW простукивает с вниманием врача-диагноста. Средние неровности он глотает хорошо, на крупных… Нет, извините: прохватить на нем по откровенно разбитой дороги духу не хватило из-за страха за 18-дюймовые колеса и подвеску от Mini, которая не отличается рекордной энергоемкостью.

На сельских дорогах X2 позволил проехать за «Жигулями» местных жителей и даже свернуть на рыбацкие тропы, но большого удовольствия от этого не получаешь: слишком мал запас на ошибку. Просвет в 180 мм вроде бы неплох, но «губа» переднего бампера без скоса норовит зацепиться за грунт на изломах, а хваткая муфта Haldex хоть и обеспечивает тягу, не компенсирует внедорожную импотенцию широких шин с шоссейным протектором. Проходимость BMW X2 — она на случай городских форс-мажоров, вроде выезда из нечищеного двора. Основное удовольствие он все же дарит на асфальте.

А получить от него удовольствие можно вполне. Ветхозаветного поклонника BMW, конечно, огорчит невозможность силовых скольжений и прочих шаманских штучек, о которых автомобилист образца 2018 года, возможно, и не слышал. Но именно на последних в первую очередь и рассчитан X2. И, вероятно, женщин за его рулем будет больше, чем мужчин, раза в два, а потому и требования к управляемости все же чуть ниже.

Цена вопроса

Стоимость начинается от 2,25 млн рублей за переднеприводную бензиновую версию, и от 2,5 млн рублей за полный привод и дизель. Это примерно соответствует рыночному уровню, но конкуренты вроде Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA предлагают больший выбор комплектаций, в том числе более доступных. Впрочем, это вопрос времени: вероятнее всего, появятся и «бюджетные» версии X2 с моторами от 140 л.с.

Пока же суммируем впечатления. BMW X2 — это имиджевая версия кроссовера X1 для тех, кто не зациклен на размере, но хочет сочетать в одном флаконе автомобиль-ежедневник и аппарат для необременительного досуга. Который включает пускание пыли в глаза около клуба, вылазки на природу (но не дикую) и периодический драйв, когда есть настроение.

Для бескомпромиссных фанатов марки за схожие деньги BMW предлагает купе 220d xDrive.