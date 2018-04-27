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Папарацци опубликовали видео Aston Martin 2020 DBS на Нюрбургринге
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Папарацци опубликовали видео Aston Martin 2020 DBS на Нюрбургринге 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Недавно Aston Martin заявил, что планирует возродить название DBS для преемника бренда Vanquish, и убедиться в этом можно из нового шпионского видео, сделанном на Нюрбургринге.
Матовый черный тестовый мул выглядит угрожающе, ведь модель получила значительные дизайнерские изменения от DB11, но с некоторыми «злыми» дополнениями.
К примеру, в передней части могут скрываться комплект тепловыделяющих устройств. Вентиль за передним крылом имеет более острую форму.
Задние фонари с тыла — это простые прямоугольные фары, но это может быть простые «обманки» для тестирования Aston Martin.
Согласно заявлению компании, Aston представит новый DBS Superleggera во втором квартале 2018 года. Он будет характеризоваться «самыми высокими уровнями производительности, мастерства и дизайна».
В новом купе будет представлена новейшая алюминиевая платформа DB11. Автопроизводитель еще не разглашает детали силовой передачи, но DBS, скорее всего, использует версию 5,2-литрового biturbo V12.
Не стоит удивляться, если флагманская модель получит выше 600 л.с., которыми может похвастаться DB11.
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