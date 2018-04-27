Ford в США: прекращение производства Focus и уход минимум двух моделей

Фокус четвертого поколения в Штаты будут поставлять из Китая, причем американцам предложат только кросс-хэтч Active.

Накануне стало известно о том, что Ford откажется от большинства «легковушек» на североамериканском рынке в пользу пикапов и вседорожников. В частности, в Америке останутся лишь Focus новой генерации и спорткар Mustang. При этом Фокус будет доступен только в кросс-версии Active — эту модификацию в США будут поставлять из Китая, машины доберутся до американских дилеров предположительно в середине следующего года.

Выпуск Ford Focus третьего поколения в Америке завершится уже в мае 2018-го. Об этом сообщил сотрудник издания Automotive News. Также, по его данным, в марте 2019-го в США будет прекращено производство седана Taurus, а в мае следующего года c американского рынка уйдет Fiesta (эту модель в Штатах не производят). В американском подразделении Ford уже подтвердили информацию журналиста.

Ford Fusion (так в США зовется модель, которая в других странах известна как Mondeo) на американском рынке планируют продавать еще «пару лет». Но наследника, по крайней мере, у американской версии уже не будет. О судьбе европейского Mondeo данных пока нет.

На решение Ford отказаться от большинства «легковушек» в США повлияло снижение спроса (и, соответственно, прибыли) на такие модели. Например, в прошлом году в Штатах было реализовано 168 179 автомобилей Focus третьего поколения, что на 6% меньше, чем в 2016-м. Продажи Fusion упали на 21% до 209 623 единиц. При этом внедорожник Ford Explorer в 2017-м в этой стране разошелся тиражом в 271 131 экземпляр — на 9% больше, чем годом ранее.

В Ford прогнозируют, что к 2020 году около 90% всех продаж марки в Северной Америке придется на кроссоверы, пикапы и коммерческий транспорт.

Что же касается России, то у нас кардинальных изменений в модельной линейке бренда пока не планируется.

По материалам: www.kolesa.ru