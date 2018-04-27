Mercedes тестирует новый CLA

Из-за камуфляжа сложно определить истинные формы нового Mercedes-Benz CLA. Возможно, часть панелей кузова под защитой и вовсе не настоящие. Понятно только, что дизайн будет иметь сглаженные формы.

Есть версия, что новый CLA будет выполнен в стиле fastback. В этом случае автомобиль будет смотреться весьма привлекательно.

motor1.com

Внутри новый CLA, скорее всего, будет иметь больше общего с последним A-Class. У них одна и та же платформа и значит CLA будет доступен с теми же технологиями. Например, с двумя 10,25-дюймовыми экранами для цифровой приборной панели и информационно-развлекательных дисплеев. Вероятно, также будет полный набор технологий помощи водителю, который даст возможность полуавтономного использования.

От A-Class к новому CLA перейдут и двигатели. То есть, пять бензиновых и четыре дизельных мотора. Вероятно, будет и вариант от AMG.