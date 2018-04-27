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Mercedes тестирует новый CLA
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Mercedes тестирует новый CLA 

Car-Mania 1 час назад
Фото: motor1.com
Из-за камуфляжа сложно определить истинные формы нового Mercedes-Benz CLA. Возможно, часть панелей кузова под защитой и вовсе не настоящие. Понятно только, что дизайн будет иметь сглаженные формы.
Есть версия, что новый CLA будет выполнен в стиле fastback. В этом случае автомобиль будет смотреться весьма привлекательно.
motor1.com
Внутри новый CLA, скорее всего, будет иметь больше общего с последним A-Class. У них одна и та же платформа и значит CLA будет доступен с теми же технологиями. Например, с двумя 10,25-дюймовыми экранами для цифровой приборной панели и информационно-развлекательных дисплеев. Вероятно, также будет полный набор технологий помощи водителю, который даст возможность полуавтономного использования.
От A-Class к новому CLA перейдут и двигатели. То есть, пять бензиновых и четыре дизельных мотора. Вероятно, будет и вариант от AMG.
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