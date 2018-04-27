Isuzu показывает лимитированную версию D-Max AT35 Stealth

Японская компания Isuzu выпускает новую ограниченную версию D-Max AT35, под названием Stealth.

Тираж автомобиля составит всего лишь 10 экземпляров, которые лишаться хромированной отделки и получат боковые ступени, панели крыши, решетку радиатора, оформление бамперов, наружные зеркала и фирменные значки в черном цвете. D-Max AT35 Stealth станет обладателем заднего спортивного бампера, набора стандартных светодиодных фар, противотуманных фар и лазерного освещения, расположившегося на переднем бампере.