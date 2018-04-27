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Isuzu показывает лимитированную версию D-Max AT35 Stealth
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Isuzu показывает лимитированную версию D-Max AT35 Stealth 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Японская компания Isuzu выпускает новую ограниченную версию D-Max AT35, под названием Stealth.
Тираж автомобиля составит всего лишь 10 экземпляров, которые лишаться хромированной отделки и получат боковые ступени, панели крыши, решетку радиатора, оформление бамперов, наружные зеркала и фирменные значки в черном цвете. D-Max AT35 Stealth станет обладателем заднего спортивного бампера, набора стандартных светодиодных фар, противотуманных фар и лазерного освещения, расположившегося на переднем бампере.
Внутри нового Stealth появится специальная кожаная обивка, индивидуально разработанная для модели, а также девятидюймовый сенсорный дисплей и аудиосистема с девятью динамиками. Управляющий директор Isuzu UK Уильям Браун говорит: «Новый Stealth опирается на мужество Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 и переходит на новый уровень». Отмечается, стоимость эксклюзивной модели D-Max AT35 Stealth составит порядка 61 400 долларов США.
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