Toyota Land Cruiser 200 Excalibur: дорогу королю

О подвигах кельтского короля Артура существует множество легенд. Одна из них рассказывает о непобедимом мече Эскалибуре, который мог сломить любой клинок. Воодушевившись кельтскими сказаниями в компании Toyota представили специальную версию не менее легендарного внедорожника Land Cruiser 200 под названием Excalibur.

Полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 пользуется в России огромной популярностью, чтобы подогревать к нему интерес японцы периодичски представляют специальные версии, которые должны подчеркнуть исключительность своего владельца. Так, специальная серия Excalibur пришла на смену комплектациям Executive Black и White и предлагает владельцу индивидуальный экстерьер и роскошную отделку интерьера, подчеркивающие эксклюзивный статус. При этом стоимость «Экскалибура» на полтора миллиона рублей дороже базового Toyota Land Cruiser 200.

Внешность Версия Toyota Land Cruiser Excalibur выглядит определённо лучше, чем его предшественник Executive. У автомобиля несколько видоизменились бамперы. Массивная губа с хромированными элементами ушла и теперь на бампере появился аккуратные спойлер. Отделка элементов экстерьера выполнена «темным хромом». Это можно проследить по тонированной решетке радиатора, темной оправе светодиодных фар и черным корпусам зеркал заднего вида. В стиле «темный хром» выполнена и отделка колесных дисков, у версии Excalibur они на 20-дюймов.

Кроме того, Эксклюзивность Excalibur подчеркивает световая проекция эмблемы специальной серии в зоне посадки при открытой двери внедорожника. По сути, вроде изменения незначительные, но экстерьер «Крузака» они освежают, тем самым выделяют автомобиль из потока, и особенно на фоне обычных «двухсоток». Добавились и кое-какие технические опции.

Так, в оснащение Land Cruiser 200 Excalibur входит пневматическая подвеска, полный зимний пакет и фирменный комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense. Ну, а чтобы окружающие быстрее поняли, что перед ними не простой, а «королевский» Land Cruiser 200, на задних стойках кузова появились шильдики Excalibur, стилизованные под меч короля Артура.

Интерьер Архитектура салона идентична базовому Toyota Land Cruiser 200, с той лишь разницей, что на Excalibur используются более качественные и дорогие материалы отделки. Так, появилась стильная прострочка кожи сидений и дверей ромбиком. Потолок, как и подобает дорогим и престижным моделям отделан черной тканью. То есть снаружи и внутри машина выглядит уже богаче базового «Крузака», но все же стоит на ступеньку ниже соплатформенного Lexus LX.

В остальном же это все тот же добротный, просторный и вместительный Land Cruiser 200. Еще один момент, на который стоит обратить будущим покупателем. Версия Excalibur, хотя и считается особой, доступна только в пятиместном исполнении. Кому нужна семиместная машина, то стоит выбирать Land Cruiser 200 в комплектации «Люкс Safety», но у не будет таких эффектых стилистических элементов как на «Эскалибуре».

Дело техники По сути в техническом плане версия «Эскалибур» мало чем отличается от обычной двухстой серии. Он создан для тех, кому немного не хватило денег на покупку Lexus LX, но показать свою крутость все же хочется. На тестовом автомобиле установлен дизельный твин-турбо мотор V8 рабочим объемом 4,5 литра мощностью 249 лошадиных сил с системой непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL и интеркулером. Есть и бензиновая «восьмерка» объемом 4,6 литра, но мощностью уже 309 лошадиных сил. Этот мотор устанавливается на стартовый «Эскалибур». Оба мотора работают под управлением проверенного временем шестиступенчатого автомата. Подвеска у самого топового Land Cruiser 200 гидропневматическая с регулировкой кузова по высоте и адаптивной системой регулировки жёсткости. Аналогичная подвеска стоит на более дорогом Lexus LX. Хотя Land Cruiser 200 — полноценный внедорожник со всеми блокировками и системами помощи водителю на спусках и подъемах. Здесь есть мощная рама, постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen в раздатке. Тяга делится между передней и задней осями в соотношении 40:60. Дифференциал можно заблокировать, а можно задействовать и демультипликатор с передаточным отношением 2,618.

Но по моим ощущениям, все же комфортнее ездить на Land Cruiser 200 не по пересеченной местности, а по шоссе на длительные расстояния. На трассе машина идет вальяжно, а подвеска проглатывет любые неровности российского асфальта. При этом в потоке «Эскалибур» вызывает уважение со стороны других участников движения. Особенно это заметно, когда поджимаешь тихохода, плетущегося в левом ряду. Дорогу королю уступают сразу, да и с водительского места на окружаещих наблюдаешь словно кельтский предводитель Артур со своего трона. Кстати, для быстрой езды по шоссе у подвески есть два режима работы Sport и Sport+. Когда машину переводишь в один из этих режимов «пневма» опускает авто на несколько сантиметров ниже, а звук мотора становится более басовитым. Отдельно хочется отметить шумоизоляцию салона, на скоростях порядка 120 км/ч посторонних шумов не слышно.

Сэкономить на Lexus Что касается цены, то на данный момент Excalibur cамый дорогой Land Cruiser 200 в модельной линейке. Он стоит на 200 тысяч дороже версии Executive. Стоимость бензинового «Эскалибура» начинается с отметки в 5 493 000 рублей, дизеля — 5 616 000 рублей. Для сравнения самый минимальный Land Cruiser 200 обойдется почти на полтора миллиона дешевле. В версии «Комфорт» пятиместная «двухсотка» стоит 3 799 000 рублей. При этом, если сравнивать с минимальным Lexus LX эксклюзивная версия Toyota Land Cruiser 200 Excalibur стоит на 600 000 дешевле. Согласитесь, это приличная экономия.