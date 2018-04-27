Ещё
Уникальный Porsche 962 продадут с молотка в США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уникальный Porsche 962 продадут с молотка в США 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Участник серии IMSA легендарный Porsche 962 выставлен на продажу за 1275000 долларов. На счету обсуждаемой автомодели три серьезных гоночных заезда. В том числе эта машина участвовала в Road America.
Теперешний владелец гоночного авто сообщает, что произведена замена силового агрегата. Вместо штатного трехлитрового был установлен 3,2-литровый турбомотор.
В остальном владелец сохранил оригинальное оснащение и почти не эксплуатировал автомобиль, после окончания им спортивной карьеры.
Редким исключением были поездки на торжественные мероприятия. Все остальное время автомобиль хранился в отапливаемом гараже и получал весь спектр необходимого обслуживания.
В целом данная автомодель оказалась довольно успешной среди аналогичных. В списке побед данной автомодели можно назвать «24 часа Ле-Мана» в 1986-87 годов.
Причину, по которой автовладелец решил расстаться с автомобилем, с его слов находящемся в идеальном рабочем состоянии, он не называет.
Car.ru: последние новости
На одну тысячу россиян приходится 293 машины легкового сегмента Будущее Ford Mondeo выглядит мрачным, несмотря на обновления 2019 года В компании Volkswagen поделились планами на гибридную установку автомодели Golf 2019
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео36
Лишать прав начнут по новой статье
МКАД парализовало после крупного ДТП12
Почему дорожает бензин в РФ3
Они это сделали: тест-драйв лучшего кроссовера планеты4
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение