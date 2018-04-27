Уникальный Porsche 962 продадут с молотка в США

Участник серии IMSA легендарный Porsche 962 выставлен на продажу за 1275000 долларов. На счету обсуждаемой автомодели три серьезных гоночных заезда. В том числе эта машина участвовала в Road America.

Теперешний владелец гоночного авто сообщает, что произведена замена силового агрегата. Вместо штатного трехлитрового был установлен 3,2-литровый турбомотор.

В остальном владелец сохранил оригинальное оснащение и почти не эксплуатировал автомобиль, после окончания им спортивной карьеры.

Редким исключением были поездки на торжественные мероприятия. Все остальное время автомобиль хранился в отапливаемом гараже и получал весь спектр необходимого обслуживания.

В целом данная автомодель оказалась довольно успешной среди аналогичных. В списке побед данной автомодели можно назвать «24 часа Ле-Мана» в 1986-87 годов.

Причину, по которой автовладелец решил расстаться с автомобилем, с его слов находящемся в идеальном рабочем состоянии, он не называет.