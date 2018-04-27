Ещё
Фотошпионы «слили» в сеть фотографии рестайлингового Mercedes-AMG GLC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотошпионы «слили» в сеть фотографии рестайлингового Mercedes-AMG GLC 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Немецкая марка проводит активные испытания кроссовера GLC первого поколения. Нашим зарубежным коллегам удалось «поймать» прототип рестайлинговой версии, причём им даже удалось заглянуть в его салон. В это же время представленный в прошлом году Mercedes-AMG GLC 63 S штурмовал Нюрбургринг, поэтому эта новость будет сразу о двух автомобилях, и начнём мы с быстрейшего.
Как сообщает портал Bridgetogantry, Mercedes-AMG GLC 63 S активно атаковал легендарную немецкую трассу Нюрбургринг, причём на автомобиле практически не было камуфляжа. По данным зарубежных коллег, попытка побить время Нюрбургринга среди кроссоверов совпала с плановой подготовкой Mercedes-AMG к гонке 24 часа Нюрбургринга, гоночной уикенд которой пройдёт с 10 по 13 мая. Что же касается кроссовера Mercedes-AMG, то находящийся за его рулём гонщик выжимал из машины буквально все «соки», и в одном из поворотов даже зацепил обочину.
Видимо, компания решила всё-таки посмотреть, на что действительно способен её «заряженный» кроссовер, под капотом у которого располагается битурбированная «восьмёрка» объёмом в четыре литра с отдачей в 510 лошадиных сил. Кстати, босс AMG Тобиас Морс ранее заявлял, что компании совершенно не интересно бить рекорды Нюрбургринга в сегменте кроссоверов. Сейчас это престижное звание принадлежит Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: итальянский автомобиль проехал круг по трассе за 7 минут и 51 секунду, но своё слово ещё не сказали некоторые конкуренты — Jeep Grand Cherokee Trackhawk и Lamborghini Urus.
Вторая же новость заключается в том, что фотошпионам издания Motorauthority удалось сфотографировать не только экстерьер, но и интерьер рестайлинговой версии Mercedes-Benz GLC. Публиковать защищённые авторским правом фотографии фотошпионов мы не можем, поэтому посмотреть на салон прототипа можно перейдя по ссылке.
Судя по фотографиям, новинка получила слегка пересмотренные фары головного света и обновлённую решетку радиатора.
Салон рестайлингового GLC практически полностью повторяет то, что мы наблюдали в водородной версии GLC F-Cell, представленной в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте, а также в новом Mercedes-Benz C-Class: большой экран центральной мультимедийной системы, цифровую приборную панель и обновлённый руль.
На фото: салон концепт-кара Mercedes-Benz GLC F-Cell
Ожидается, что обновлённый GLC будет представлен во второй половине 2019 года как модель 2020 года.
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Mercedes-Benz обновил C-Class.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Линейку Mercedes-AMG 53 пополнили седан и универсал E-Class У седана Nissan Sentra появилась «зелёная» версия КАМАЗ планирует провести рестайлинг старой кабины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МКАД парализовало после крупного ДТП11
Лишать прав начнут по новой статье
Водители стали бороться с ямами на дорогах по-новому
«Мост глупости» калечит машины7
Назван топ‐10 самых популярных внедорожников
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение