Фотошпионы «слили» в сеть фотографии рестайлингового Mercedes-AMG GLC

Немецкая марка проводит активные испытания кроссовера GLC первого поколения. Нашим зарубежным коллегам удалось «поймать» прототип рестайлинговой версии, причём им даже удалось заглянуть в его салон. В это же время представленный в прошлом году Mercedes-AMG GLC 63 S штурмовал Нюрбургринг, поэтому эта новость будет сразу о двух автомобилях, и начнём мы с быстрейшего.

Как сообщает портал Bridgetogantry, Mercedes-AMG GLC 63 S активно атаковал легендарную немецкую трассу Нюрбургринг, причём на автомобиле практически не было камуфляжа. По данным зарубежных коллег, попытка побить время Нюрбургринга среди кроссоверов совпала с плановой подготовкой Mercedes-AMG к гонке 24 часа Нюрбургринга, гоночной уикенд которой пройдёт с 10 по 13 мая. Что же касается кроссовера Mercedes-AMG, то находящийся за его рулём гонщик выжимал из машины буквально все «соки», и в одном из поворотов даже зацепил обочину.

Видимо, компания решила всё-таки посмотреть, на что действительно способен её «заряженный» кроссовер, под капотом у которого располагается битурбированная «восьмёрка» объёмом в четыре литра с отдачей в 510 лошадиных сил. Кстати, босс AMG Тобиас Морс ранее заявлял, что компании совершенно не интересно бить рекорды Нюрбургринга в сегменте кроссоверов. Сейчас это престижное звание принадлежит Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: итальянский автомобиль проехал круг по трассе за 7 минут и 51 секунду, но своё слово ещё не сказали некоторые конкуренты — Jeep Grand Cherokee Trackhawk и Lamborghini Urus

Вторая же новость заключается в том, что фотошпионам издания Motorauthority удалось сфотографировать не только экстерьер, но и интерьер рестайлинговой версии Mercedes-Benz GLC. Публиковать защищённые авторским правом фотографии фотошпионов мы не можем, поэтому посмотреть на салон прототипа можно перейдя по ссылке.

Судя по фотографиям, новинка получила слегка пересмотренные фары головного света и обновлённую решетку радиатора.

Салон рестайлингового GLC практически полностью повторяет то, что мы наблюдали в водородной версии GLC F-Cell, представленной в сентябре прошлого года на автосалоне во Франкфурте, а также в новом Mercedes-Benz C-Class: большой экран центральной мультимедийной системы, цифровую приборную панель и обновлённый руль.

На фото: салон концепт-кара Mercedes-Benz GLC F-Cell

Ожидается, что обновлённый GLC будет представлен во второй половине 2019 года как модель 2020 года.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Mercedes-Benz обновил C-Class.

По материалам: www.kolesa.ru