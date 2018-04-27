Народный выбор: определены лучшие автомобили в России

В Москве состоялась торжественная церемония вручения наград победителям Национальной премии «Автомобиль года в России 2018». В этом году количество гостей и участников было рекордное, а количество проголосовавших за конкретные модели в различных категориях перевалило за миллион человек!

Победитель в самой первой, и, пожалуй, самой важной номинации «Новинки» стал KIA Stinger . Этот автомобиль уже успел завоевать ряд престижных международных наград. И теперь самый быстрый KIA в истории марки получил всероссийское признание. Стоит особо отметить, что Stinger в этой номинации боролся с другой суперновинкой года — LADA Vesta SW Cross.

Но на этом победы KIA Stinger не закончились. Корейский фастбек смог победить в другой престижной номинации — «Грантуреры». Отрадно, что здесь герою вечера противостояли Porsche Panamera Audi A7 . Достойная компания! Но и здесь Stinger оказался лучшем, точнее за KIA Stinger проголосовало больше экспертов и рядовых автомобилистов, чем за премиальные немецкие автомобили.

Директор по маркетингу компании KIA Motors Rus Валерий Георгиевич Тараканов Если у KIA Stinger была очень серьезная конкуренция в своих номинациях, то KIA Picanto не встретил на своем пути достойных соперников в категории «Городские автомобили» и ожидаемо завоевал титул.

Всего в рамках национальной премии «Автомобиль года в России 2018» было разыграно 27 наград, среди которых можно выделить «Самый узнаваемый китайский бренд», «Любимая марка в премиальном сегменте», «Тяжелые внедорожники» и другие. Все номинации были разделены на небольшие категории, представлять которые выходили известные люди из автомобильной сферы. Некоторые из них даже неплохо шутили и приятно пели.

Редакция портала CAR.ru поздравляет всех победителей и участников Национальной премии «Автомобиль года в России 2018» и желает организатором мероприятия в следующем году провести не менее масштабную и запоминающуюся церемонию!