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Народный выбор: определены лучшие автомобили в России
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Народный выбор: определены лучшие автомобили в России 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В Москве состоялась торжественная церемония вручения наград победителям Национальной премии «Автомобиль года в России 2018». В этом году количество гостей и участников было рекордное, а количество проголосовавших за конкретные модели в различных категориях перевалило за миллион человек!
Победитель в самой первой, и, пожалуй, самой важной номинации «Новинки» стал KIA Stinger. Этот автомобиль уже успел завоевать ряд престижных международных наград. И теперь самый быстрый KIA в истории марки получил всероссийское признание. Стоит особо отметить, что Stinger в этой номинации боролся с другой суперновинкой года — LADA Vesta SW Cross.
Но на этом победы KIA Stinger не закончились. Корейский фастбек смог победить в другой престижной номинации — «Грантуреры». Отрадно, что здесь герою вечера противостояли Porsche Panamera и Audi A7. Достойная компания! Но и здесь Stinger оказался лучшем, точнее за KIA Stinger проголосовало больше экспертов и рядовых автомобилистов, чем за премиальные немецкие автомобили.
Директор по маркетингу компании KIA Motors Rus Валерий Георгиевич Тараканов Если у KIA Stinger была очень серьезная конкуренция в своих номинациях, то KIA Picanto не встретил на своем пути достойных соперников в категории «Городские автомобили» и ожидаемо завоевал титул.
Всего в рамках национальной премии «Автомобиль года в России 2018» было разыграно 27 наград, среди которых можно выделить «Самый узнаваемый китайский бренд», «Любимая марка в премиальном сегменте», «Тяжелые внедорожники» и другие. Все номинации были разделены на небольшие категории, представлять которые выходили известные люди из автомобильной сферы. Некоторые из них даже неплохо шутили и приятно пели.
Редакция портала CAR.ru поздравляет всех победителей и участников Национальной премии «Автомобиль года в России 2018» и желает организатором мероприятия в следующем году провести не менее масштабную и запоминающуюся церемонию!
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