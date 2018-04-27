В России выбрали лучшие автомобили 2018 года 

Победителем в категории «Универсалы повышенной проходимости» стала Lada Vesta SW Cross, также российская марка признана «любимой в массовом сегменте».
Стали известны победители ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» в 2018 году. Свой голос любой житель России в возрасте от 18 лет мог отдать за понравившиеся модели в каждом классе: всего их 23, «плюс» четыре специальные номинации. В течение января-марта участие приняли 1 068 215 человек, на долю мужчин пришлось 84%, на долю женщин — 16%.
На фото: Hyundai Sonata
Городские автомобили
Малый класс
Малый средний класс
Средний класс
Kia Picanto
Lada Vesta/SW Ford Focus
Hyundai Sonata
Напомним, по итогам 2017 года победителем в категории «Малый класс» была Lada Vesta. В этом году пятидверная Веста боролась за победу со своими «вечными» конкурентами — Kia Rio и Hyundai Solaris. На своих местах остались Kia Picanto и Ford Focus, а в номинации «Средний класс» произошли изменения — в прошлом году лидировала Kia Optima.
Бизнес-класс
Представительский класс
Представительский класс «премиум»
BMW 5 series
Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Maybach S-Class
В этом блоке два изменения по сравнению с прошлым годом: среди моделей бизнес-класса на первое место итогам голосования в 2017-ом вышла Skoda Suberb, а в категории «Представительский класс премиум» победил Rolls-Royce Ghost.
Купе
Купе «премиум»
Грантуреры
Кабриолеты и родстеры
Кабриолеты и родстеры «премиум»
Chevrolet Camaro
купе Audi R8 Kia Stinger
Porsche 718 Boxster
родстер Mercedes-AMG GT Здесь единственным, кто «усидел» на своём месте в течение года, остался Chevrolet Camaro. В 2017 году в категории «Купе премиум» лидировал BMW i8, среди «Кабриолетов и родстеров» первую строчку занимал Mercedes-Benz SLC, здесь, но в «премиуме» лучшим признали кабриолет Jaguar F-Type, а в номинации «Грантуреры» первым был Porsche Panamera.
Универсалы повышенной проходимости
Компактные внедорожники
Лёгкие внедорожники
Lada Vesta SW Cross
Средние внедорожники
Тяжёлые внедорожники
Пикапы
Range Rover
Mitsubishi L200
В сегменте SUV тоже есть изменения. На прежнем месте остался только Range Rover. По итогам 2017 года звание лучшего универсала повышенной проходимости было у Subaru Outback, в категории «Компактные внедорожники» победителем был Hyundai Creta, «Лёгкие внедорожники» — Ford Kuga, «Средние внедорожники» — Volvo XC90. Среди пикапов лидировал Volkswagen Amarok.
Компактвэны
Минивэны
Мини-фургоны
Лёгкие фургоны
Фургоны
VW Caddy
VW Multivan
Lada Largus Furgon
VW Crafter
По итогам голосования в 2017 году в классе «Компактвэны» победителем был Citroen C4 Picasso, в «Лёгких фургонах» — Volkswagen Transporter, а в «Фургонах» — Газель Next. На прежних местах остались Volkswagen Multivan и Lada Largus Furgon.
На фото: Kia Stinger
В ходе торжественной церемонии были также озвучены победители в специальных номинациях. Любимой маркой в массовом сегменте россияне назвали Lada (в прошлом году победил Volkswagen). Любимым брендом в премиальном сегменте по-прежнему остался Mercedes-Benz, также как и самым узнаваемым из китайских — Chery.
Новинкой года признана модель Kia Stinger. Напомним, её производство налажено в России, на мощностях калининградского завода «Автотор». На портале «Карельские Вести» вы можете прочитать тест-драйв этой новинки.
По материалам: www.kolesa.ru