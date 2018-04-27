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В России выбрали лучшие автомобили 2018 года
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В России выбрали лучшие автомобили 2018 года 

Карельские вести 23 минуты назад
Фото: Карельские вести
Победителем в категории «Универсалы повышенной проходимости» стала Lada Vesta SW Cross, также российская марка признана «любимой в массовом сегменте».
Стали известны победители ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» в 2018 году. Свой голос любой житель России в возрасте от 18 лет мог отдать за понравившиеся модели в каждом классе: всего их 23, «плюс» четыре специальные номинации. В течение января-марта участие приняли 1 068 215 человек, на долю мужчин пришлось 84%, на долю женщин — 16%.
На фото: Hyundai Sonata
Городские автомобили
Малый класс
Малый средний класс
Средний класс
Kia Picanto
Lada Vesta/SW  Ford Focus
Hyundai Sonata
Напомним, по итогам 2017 года победителем в категории «Малый класс» была Lada Vesta. В этом году пятидверная Веста боролась за победу со своими «вечными» конкурентами — Kia Rio и Hyundai Solaris. На своих местах остались Kia Picanto и Ford Focus, а в номинации «Средний класс» произошли изменения — в прошлом году лидировала Kia Optima.
Бизнес-класс
Представительский класс
Представительский класс «премиум»
BMW 5 series
Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Maybach S-Class
В этом блоке два изменения по сравнению с прошлым годом: среди моделей бизнес-класса на первое место итогам голосования в 2017-ом вышла Skoda Suberb, а в категории «Представительский класс премиум» победил Rolls-Royce Ghost.
Купе
Купе «премиум»
Грантуреры
Кабриолеты и родстеры
Кабриолеты и родстеры «премиум»
Chevrolet Camaro
купе Audi R8  Kia Stinger
Porsche 718 Boxster
родстер Mercedes-AMG GT  Здесь единственным, кто «усидел» на своём месте в течение года, остался Chevrolet Camaro. В 2017 году в категории «Купе премиум» лидировал BMW i8, среди «Кабриолетов и родстеров» первую строчку занимал Mercedes-Benz SLC, здесь, но в «премиуме» лучшим признали кабриолет Jaguar F-Type, а в номинации «Грантуреры» первым был Porsche Panamera.
Универсалы повышенной проходимости
Компактные внедорожники
Лёгкие внедорожники
Lada Vesta SW Cross
Subaru XV  Skoda Kodiaq
Средние внедорожники
Тяжёлые внедорожники
Пикапы
Toyota Land Cruiser Prado
Range Rover
Mitsubishi L200
В сегменте SUV тоже есть изменения. На прежнем месте остался только Range Rover. По итогам 2017 года звание лучшего универсала повышенной проходимости было у Subaru Outback, в категории «Компактные внедорожники» победителем был Hyundai Creta, «Лёгкие внедорожники» — Ford Kuga, «Средние внедорожники» — Volvo XC90. Среди пикапов лидировал Volkswagen Amarok.
Компактвэны
Минивэны
Мини-фургоны
Лёгкие фургоны
Фургоны
VW Caddy
VW Multivan
Lada Largus Furgon
Ford Transit Custom
VW Crafter
По итогам голосования в 2017 году в классе «Компактвэны» победителем был Citroen C4 Picasso, в «Лёгких фургонах» — Volkswagen Transporter, а в «Фургонах» — Газель Next. На прежних местах остались Volkswagen Multivan и Lada Largus Furgon.
На фото: Kia Stinger
В ходе торжественной церемонии были также озвучены победители в специальных номинациях. Любимой маркой в массовом сегменте россияне назвали Lada (в прошлом году победил Volkswagen). Любимым брендом в премиальном сегменте по-прежнему остался Mercedes-Benz, также как и самым узнаваемым из китайских — Chery.
Новинкой года признана модель Kia Stinger. Напомним, её производство налажено в России, на мощностях калининградского завода «Автотор». На портале «Карельские Вести» вы можете прочитать тест-драйв этой новинки.
По материалам: www.kolesa.ru
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