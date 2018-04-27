В России выбрали лучшие автомобили 2018 года

Победителем в категории «Универсалы повышенной проходимости» стала Lada Vesta SW Cross, также российская марка признана «любимой в массовом сегменте».

Стали известны победители ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» в 2018 году. Свой голос любой житель России в возрасте от 18 лет мог отдать за понравившиеся модели в каждом классе: всего их 23, «плюс» четыре специальные номинации. В течение января-марта участие приняли 1 068 215 человек, на долю мужчин пришлось 84%, на долю женщин — 16%.

Городские автомобили

Малый класс

Малый средний класс

Средний класс

Hyundai Sonata

Напомним, по итогам 2017 года победителем в категории «Малый класс» была Lada Vesta. В этом году пятидверная Веста боролась за победу со своими «вечными» конкурентами — Kia Rio Hyundai Solaris . На своих местах остались Kia Picanto и Ford Focus, а в номинации «Средний класс» произошли изменения — в прошлом году лидировала Kia Optima

Бизнес-класс

Представительский класс

Представительский класс «премиум»

Mercedes-Maybach S-Class

В этом блоке два изменения по сравнению с прошлым годом: среди моделей бизнес-класса на первое место итогам голосования в 2017-ом вышла Skoda Suberb, а в категории «Представительский класс премиум» победил Rolls-Royce Ghost

Купе

Купе «премиум»

Грантуреры

Кабриолеты и родстеры

Кабриолеты и родстеры «премиум»

родстер Mercedes-AMG GT Здесь единственным, кто «усидел» на своём месте в течение года, остался Chevrolet Camaro. В 2017 году в категории «Купе премиум» лидировал BMW i8 , среди «Кабриолетов и родстеров» первую строчку занимал Mercedes-Benz SLC, здесь, но в «премиуме» лучшим признали кабриолет Jaguar F-Type, а в номинации «Грантуреры» первым был Porsche Panamera

Универсалы повышенной проходимости

Компактные внедорожники

Лёгкие внедорожники

Lada Vesta SW Cross

Средние внедорожники

Тяжёлые внедорожники

Пикапы

Компактвэны

Минивэны

Мини-фургоны

Лёгкие фургоны

Фургоны

VW Caddy

VW Multivan

VW Crafter

На фото: Kia Stinger

В ходе торжественной церемонии были также озвучены победители в специальных номинациях. Любимой маркой в массовом сегменте россияне назвали Lada (в прошлом году победил Volkswagen). Любимым брендом в премиальном сегменте по-прежнему остался Mercedes-Benz, также как и самым узнаваемым из китайских — Chery

Новинкой года признана модель Kia Stinger. Напомним, её производство налажено в России, на мощностях калининградского завода «Автотор». На портале «Карельские Вести» вы можете прочитать тест-драйв этой новинки.

По материалам: www.kolesa.ru