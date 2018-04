Реальные прототипы машин из «Симпсонов» 

Культовый мультсериал «Симпсоны» к концу 29 сезона, который завершится в этом году, будет насчитывать 640 серий. Каких только гостей и событий не было в этих эпизодах, но машины Гомера и его семьи практически менялись. А можно ли вообще найти их оригинал и ездить на нем хоть каждый день? Мы попробовали в этом разобраться.

Автомобиль Гомера

Автомобиль Мардж

The Homer

Автомобиль, созданный Гомером в 15 эпизоде второго сезона, не имеет реального прототипа. The Homer должен был стать автомобилем для среднестатистического американца, но странный дизайн, странные опции и непомерная цена в 82 тысячи долларов убили проект еще на стадии концепт-кара. Выпуск машины должен был быть налажен в Детройте, на мощностях компании Powell Motors (пародия на Edsel, известный автомобилями странной внешности). Реальное воплощение The Homer появилось гораздо позднее и дебютировало на гонках «24 Часа Лимона» 2013 года. Основой для The Homer стала BMW 3 серии в кузове Е30.