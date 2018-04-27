Lada Vesta Cross пошла в серию

Завод « Lada Ижевск» приступил к серийному выпуску кросс-седана Vesta. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, подкрепив сообщение фотодоказательством — снимком машины в сборочном цехе.

Цены и дату начала продаж АвтоВАЗ не назвал. Однако, как ранее писали «Ведомости» со ссылкой на одного из дилеров марки, автомобили появятся в шоу-румах летом. Если точнее, то уже в июле. Таким образом, продажи стартуют до открытия Московского автосалона, где, как ожидалось, машина отпразднует официальный публичный дебют.

Машина оказалась в своей нише в гордом одиночестве: кроссоверы в кузове «седан» в мире не выпускает практически никто. На российском рынке из аналогов представлен только Volvo S60 Cross Country. Однако со стартовой ценой под 2,5 миллиона рублей и 245-сильным двигателем он «Весте» не конкурент. Привод у вазовского «вседорожника» только передний, но это в его сегменте в порядке вещей.

Технически Vesta Cross отличается от одноименной пятидверки с приставкой SW только формой кузова. Набор опций, выбор силовых агрегатов, ходовая часть, даже бамперы и палитра для кузова — все одинаковое. Дорожный просвет увеличен относительно базового седана на 25 миллиметров и составляет 203 миллиметра.

Для новинки, скорее всего, предложат двигатель 1.6 (106 л.с.) с механической коробкой передач и мотор 1.8 (122 л.с.) — с «ручкой» или роботом. Салон отделан комбинацией ткани с оранжевой или серой экокожей и получил черные глянцевые вставки. Цены должны объявить в ближайшее время. Предполагаем, что начальная цена составит около 740 тысяч рублей.