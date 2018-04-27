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Китайцы скопировали шестиколёсный «Гелендваген»
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Китайцы скопировали шестиколёсный «Гелендваген» 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Одним из самых заметных экспонатов проходящего сейчас Пекинского автосалона стал шестиколёсный пикап BAIC BJ80 6x6.
Китайский концерн BAIC два года назад начал серийный выпуск рамного внедорожника, внешне очень похожего на «Гелендваген». А для выставки в Пекине в компании решили сделать копию шестиколёсного пикапа Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6, сделанного тиражом сто экземпляров несколько лет назад.
BAIC BJ80 6x6 получил портальные мосты второй и третьей оси, как у немецкого прообраза, но передняя подвеска осталась стандартной. Под капотом стоит скромный для подобной машины четырёхцилиндровый бензиновый турбомотор объёмом 2,3 литра и мощностью 150 л. с., работающий в паре с шестиступенчатым «автоматом».
Шестиколёсный пикап отличается от серийного внедорожника BAIC BJ80 наличием дополнительного электродвигателя и аккумуляторной батареи, которую можно подзаряжать от сети.
О возможности запуска производства пикапа BAIC BJ80 6x6 китайцы пока ничего не говорят. Хотя если интерес местных покупателей к машине окажется высоким, шестиколёсник могут сделать мелкосерийной моделью.
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