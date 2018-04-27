Skoda переводит часть производства в Германию

Известный чешский автопроизводитель принял решение о перенесении некоторых мощностей в Германию, а именно в город Оснабрюк. Эту информацию лично подтвердил руководитель компании Skoda

Отметим, что ранее на территории Германии проводились только лакокрасочные работы. Однако, теперь компания считается намного более выгодным перенесение полного производственного цикла в Оснабрюк. Более того, сами технологические и производственные комплексы будут не просто перевезены, а полностью модернизированы. Всё дело в том, что мощности, которые работают в Чехии, уже порядком износились и устарели. По мнению специалистов, полный перенос производства из Чехии займёт в среднем четыре месяца.

Напомним, что ранее уже появлялась информация о том, что в Германии будут собирать некоторые новые модели чешского бренда. Однако, судя по выступлению руководителя автомобильного концерна, в Германии будет налажена сборка абсолютно всех актуальных моделей бренда.