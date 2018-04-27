Лимузин «Кортеж» превратили в «Ракетоплан»

Судя по подписям на эскизе, проект получил название «Ракетоплан», а в основу спорткара легла модель ЕМР-412300. Этот индекс, напомним, получил седан «Кортежа», на который в будущем пересядут российские чиновники.

Как сообщал «Авторамблер», новый автомобиль отечественного производства дебютирует на публике в рамках Московского автосалона, который пройдет в конце августа.

Ранее седан уже проверили на прочность в лаборатории НАМИ. Четырехдверка прошла серию краш-тестов — фронтальный удару на скорости 64 км/ч с 40-процентным и 100-процентным перекрытием, а также боковой удару о столб и удар сзади 1300-килограммовой тележкой.