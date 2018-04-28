«Лагрус» принес автодилерам 2,3 млдр рублей выручки в марте

«Лагрус» принес автодилерам 2,3 млдр рублей выручки в марте Объем выручки, полученной в марте 2018 года с продажи автомобилей сегмента минивэнов, составил 2,5 млрд рублей. С начала года и по март включительно денежный оборот с реализации таких машин достиг 6,01 млрд рублей. Такие данные сообщают в «Автостат Инфо».

С начала года и по март включительно модель LADA Largus разошлась на российском рынке в количестве 8591 ед. На покупку такого количества автомобилей потребители затратили 5,4 млрд рублей. В тот же период на продаже Toyota Alphard (всего 58 ед.) удалось заработать 207,5 млн рублей, а с продажи BMW 2-Серии Active Tourer (52 ед.) — 91,5 млн рублей.

Ранее «Автостат Инфо» опубликовал рейтинг продаж в сегменте минивэнов за первый квартал 2018 года.