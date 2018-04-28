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«Лагрус» принес автодилерам 2,3 млдр рублей выручки в марте
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«Лагрус» принес автодилерам 2,3 млдр рублей выручки в марте 

«Автостат Инфо» 1 час назад
«Лагрус» принес автодилерам 2,3 млдр рублей выручки в марте Объем выручки, полученной в марте 2018 года с продажи автомобилей сегмента минивэнов, составил 2,5 млрд рублей. С начала года и по март включительно денежный оборот с реализации таких машин достиг 6,01 млрд рублей. Такие данные сообщают в «Автостат Инфо».
Большую долю выручки на рынке минивэнов в марте этого года принесла модель LADA Largus — 2,3 млрд рублей. Столько денег удалось выручить с реализации 3594 таких машин. Заметно меньшую выручки приносят другие модели этого сегмента. Так, с продажи минивэнов Toyota Alphard (продано в марте 25 шт.) была получена выручка в размере 89,45 млн рублей, с минивэнов Citroen C4 Picasso (продажи в марте — 23 ед.) — 42,09 млн рублей, а с Peugeot 5008 (16 шт.) — 32,46 млн рублей.
С начала года и по март включительно модель LADA Largus разошлась на российском рынке в количестве 8591 ед. На покупку такого количества автомобилей потребители затратили 5,4 млрд рублей. В тот же период на продаже Toyota Alphard (всего 58 ед.) удалось заработать 207,5 млн рублей, а с продажи BMW 2-Серии Active Tourer (52 ед.) — 91,5 млн рублей.
Ранее «Автостат Инфо» опубликовал рейтинг продаж в сегменте минивэнов за первый квартал 2018 года.
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