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Рейтинг сегмента минивэнов в I квартале
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Рейтинг сегмента минивэнов в I квартале 

«Автостат Инфо» 54 минуты назад
«Автостат Инфо» сообщает, что с начала года и по март включительно в России было продано 8900 новых минивэнов, что на 57% больше продаж за тот же период 2017 года — 5665 ед.
На первом месте в этом сегменте находится модель LADA Largus, которая и обеспечивает основную долю в продажах. По данным «Автостат Инфо», за январь-март этого года россияне купили 8591 новый «Ларгус». Спрос на эту модель вырос на 62,6% в сравнении с тем же периодом 2017 года (продано 5284 ед.).
Продажи других моделей, представленных в сегменте минивэнов, не превысили и ста единиц. Так, например, в первом квартале было продано 75 минивэнов Citroen C3 Picasso (+134,4%), 58 ед. новых Toyota Alphard (-34%), 52 ед. BMW 2-Серии Active Tourer, а также 34 минивэна Peugeot 5008.
Отметим, что в марте этого года россияне приобрели 3691 новый минивэн. Это на 62% больше, чем было продано годом ранее — 2278 авто.
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