Рейтинг сегмента минивэнов в I квартале

«Автостат Инфо» сообщает, что с начала года и по март включительно в России было продано 8900 новых минивэнов, что на 57% больше продаж за тот же период 2017 года — 5665 ед.

На первом месте в этом сегменте находится модель LADA Largus , которая и обеспечивает основную долю в продажах. По данным «Автостат Инфо», за январь-март этого года россияне купили 8591 новый «Ларгус». Спрос на эту модель вырос на 62,6% в сравнении с тем же периодом 2017 года (продано 5284 ед.).

Отметим, что в марте этого года россияне приобрели 3691 новый минивэн. Это на 62% больше, чем было продано годом ранее — 2278 авто.