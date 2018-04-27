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Посмотрите, как Nissan Qashqai разгоняется до 383 километров в час
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Посмотрите, как Nissan Qashqai разгоняется до 383 километров в час 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Британское ателье Severn Valley Motorsport показало на видео заезд 2000-сильного кроссовера Nissan Qashqai. Автомобиль установил новый рекорд среди вседорожников, разогнавшись на взлетно-посадочной полосе британского аэродрома «Кендрю Баррекс» до 382,6 километра в час.
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Под капотом «Кашкая» установлен шестицилиндровый твин-турбо мотор от Nissan GT-R, объем которого увеличен с 3,8 до 4,1 литра. Здесь также другие турбонагнетатели, стальная выпускная система и топливные насосы от Bugatti Veyron.
Предыдущий рекорд скорости — 370 километров в час — принадлежал Toyota Land Cruiser. Точнее, его заднеприводной модификации с 2000-сильной твин-турбо «восьмеркой» 5.7 и коробкой передач от драгстера.
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