Chery показала ещё один новый кроссовер

В рамках Пекинского автосалона дебютировало концептуальное кросс-купе Exeed LX.

Прототип представляет собой модернизированную версию другого концепта Chery — Tiggo Coupe, который марка представила в прошлом году в Шанхае. У машины поменяли бамперы, головную оптику и колесные диски. Салон не тронули. Также у Exeed LX остались и распахивающиеся против хода движения задние двери.

Информации о «начинке» нового прототипа нет, хотя данных об установке Tiggo Coupe китайцы тоже до сих пор не раскрыли. В арсенале прошлогоднего концепта имеется автопилот: при его активации руль никуда не убирается, при этом водителю предлагается использовать «баранку» для компьютерных игр — Tiggo Coupe оснащен автосимулятором. Видимо, и автопилот, и игры достались и Exeed LX.

О серийных перспективах концепта в Chery умолчали. Отметим, в Китае кросс-купе набирают популярность. Например, «паркетник» с таким кузовом есть в линейке марки Venucia — этот бренд создан Nissan и Dongfeng. Сама компания Дунфэн тоже совсем недавно представила купеобразный кроссовер ix5. Кроме того, подобная модель скоро появится и у Geely . Вполне возможно, что и Chery поставит на конвейер кроссовер с дизайном по мотивам Exeed LX.

Как сообщалось ранее, на Пекинском мотор-шоу компания Чери показала еще две новинки — семиместный вседорожник Tiggo 8 и седан Arrizo GX. Кроссовер уже вышел на «поднебесный» рынок, «четырехдверка» доберется до местных дилеров позже в этом году. Через год-два Chery Tiggo 8 может приехать и в Россию. Появление седана в нашей стране тоже возможно, но лишь в том случае, если к таким моделям у покупателей снова проснется интерес — пока же в РФ (как, впрочем, и в других странах) особым спросом пользуются именно SUV.

По материалам: www.kolesa.ru